Ángela Torres comparte su deseo de ser madre y formar una familia

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- La joven artista Ángela Torres ha compartido sus sueños más íntimos, destacando su anhelo de convertirse en madre y formar una familia. Actualmente en una relación con el influencer Marcos Giles, la cantante reveló que ya han discutido estos temas importantes.

En una charla con el streamer Nacho Elizalde para su programa "Hay amor", Torres se abrió sobre su manera de amar y la relevancia de planificar un futuro junto a su pareja. Además, abordó la posibilidad de tener hijos en el futuro.

Sobre su situación amorosa, reflexionó: "Pero ¿para mí qué sentido tiene si no estar en pareja ya a los veintiocho años si no te proyectás así con el otro?". "No puedo. Yo a medias nada, lamentablemente y a favor en otros sentidos", expresó.

La artista también explicó que su forma de pensar, que ella denomina "muchosidad", está relacionada con su experiencia de no haber tenido una familia tradicional. Ángela, hija de Gloria Carrá y del músico Marcelo Torres, así como sobrina de Diego Torres y nieta de Lolita Torres, compartió: "No tuve nunca una familia convencional o esa cosa de calorcito de hogar. Un poquito me faltó".

"Fantaseo mucho desde hace muchos años con la idea de crear mi propia familia, ¿viste? Es un gran sueño que tengo en la vida. Él es familiero", confesó, refiriéndose a su pareja.

Las declaraciones más conmovedoras de Torres están relacionadas con su deseo de ser madre: "Me re veo siendo madre, mal". Además, añadió: "Me muero de ganas de ser mamá. Toda mi vida".