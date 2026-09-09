Moria Casán expresó su preocupación por los sueldos de los artistas en Ituzaingó

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- En un emotivo acto, Moria Casán fue reconocida como Ciudadana Ilustre del partido de Ituzaingó, donde aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la situación de los trabajadores de la cultura. La artista se mostró conmovida al hablar sobre el modo en que estos profesionales enfrentan la dificultad de solicitar sus honorarios, y abogó por "amplificar" el panorama artístico en el país.

La diva subió al escenario durante la segunda Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas, justo después del desfile "Mi Moda Impulsa". En ese marco, tras recibir la placa honorífica, dedicó unas palabras al público, destacando la importancia de valorar el trabajo artístico.

"Me rompe el alma el miedo a cobrar y decir cuánto vale lo que uno hace porque la cultura no es una vocación de pobreza. La cultura es trabajo y tiene precio. Si no valorás lo que hacés, nadie lo va a hacer por vos", expresó Moria, enfatizando la necesidad de que los artistas reconozcan su propio valor.

Además, la artista agregó: "Hay que aprender a negociar, firmar contratos y entender los propios derechos porque no te hace menos artista, sino un artista que puede seguir trabajando". También resaltó la capacidad de los argentinos para enfrentar desafíos, afirmando: "Amplificar la cultura, desde mi lugar de trabajadora, me viene brutal. Los argentinos siempre tenemos una capacidad impresionante para hacer cosas y salir del paso".

En su discurso, Moria subrayó la relevancia de generar espacios que permitan a los artistas ampliar su red de contactos y oportunidades de negocio. "Siempre es importante generar espacios de articulación donde los artistas tengan la oportunidad de ampliar su cartera de negocios, porque la cultura, además de ser algo que nos permite conectarnos, también tiene que ser una fuente de ingresos. Es el objetivo que debemos tener si queremos que la Argentina sea un país más inclusivo", concluyó la conductora.