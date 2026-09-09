Moria Casán expresó su preocupación por los sueldos de los artistas en Ituzaingó
Durante un acto oficial, Moria Casán fue reconocida como Ciudadana Ilustre de Ituzaingó y se refirió a la situación de los trabajadores de la cultura en el país.
FOTO: Moria Casán habló sobre los sueldos de los artistas.
Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- En un emotivo acto, Moria Casán fue reconocida como Ciudadana Ilustre del partido de Ituzaingó, donde aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la situación de los trabajadores de la cultura. La artista se mostró conmovida al hablar sobre el modo en que estos profesionales enfrentan la dificultad de solicitar sus honorarios, y abogó por "amplificar" el panorama artístico en el país.
La diva subió al escenario durante la segunda Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas, justo después del desfile "Mi Moda Impulsa". En ese marco, tras recibir la placa honorífica, dedicó unas palabras al público, destacando la importancia de valorar el trabajo artístico.
"Me rompe el alma el miedo a cobrar y decir cuánto vale lo que uno hace porque la cultura no es una vocación de pobreza. La cultura es trabajo y tiene precio. Si no valorás lo que hacés, nadie lo va a hacer por vos", expresó Moria, enfatizando la necesidad de que los artistas reconozcan su propio valor.
Además, la artista agregó: "Hay que aprender a negociar, firmar contratos y entender los propios derechos porque no te hace menos artista, sino un artista que puede seguir trabajando". También resaltó la capacidad de los argentinos para enfrentar desafíos, afirmando: "Amplificar la cultura, desde mi lugar de trabajadora, me viene brutal. Los argentinos siempre tenemos una capacidad impresionante para hacer cosas y salir del paso".
En su discurso, Moria subrayó la relevancia de generar espacios que permitan a los artistas ampliar su red de contactos y oportunidades de negocio. "Siempre es importante generar espacios de articulación donde los artistas tengan la oportunidad de ampliar su cartera de negocios, porque la cultura, además de ser algo que nos permite conectarnos, también tiene que ser una fuente de ingresos. Es el objetivo que debemos tener si queremos que la Argentina sea un país más inclusivo", concluyó la conductora.
Lectura rápida
¿Qué reconocimientos recibió Moria Casán?
Fue declarada Ciudadana Ilustre del partido de Ituzaingó.
¿Cuál fue el tema central de su discurso?
Habló sobre la importancia de valorar el trabajo de los artistas y los desafíos económicos que enfrentan.
¿Qué evento se llevó a cabo durante el acto?
Se realizó la segunda Feria Regional de Industrias Culturales y Creativas.
¿Qué consejo dio a los artistas?
Les instó a negociar y firmar contratos para proteger sus derechos.
¿Cómo describió Moria la cultura?
Dijo que no es una vocación de pobreza, sino un trabajo que merece ser valorado.
[Fuente: Noticias Argentinas]