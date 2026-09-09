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Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 9 de septiembre.

El sorteo número 31610 de la quiniela vespertina se llevó a cabo el miércoles 9 de septiembre a las 18:00, destacando el número 6348, que representa a "A primera (Muerto que habla)".

09/09/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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El número de sorteo 31610 de la quiniela vespertina se realizó el miércoles 9 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 6348, que se interpreta como A primera (Muerto que habla).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 6348
2° 2631
3° 8799
4° 1299
5° 8583
6° 8505
7° 2486
8° 3555
9° 8730
10° 6755
11° 7514
12° 2647
13° 2038
14° 6348
15° 9957
16° 3282
17° 6045
18° 6403
19° 9823
20° 7118

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 31610 de la quiniela vespertina.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 9 de septiembre a las 18:00.

¿Cuál fue el número ganador?
El número a la cabeza fue el 6348.

¿Qué significa el número 6348?
Se interpreta como "A primera (Muerto que habla)".

¿Cuántos números se sortearon?
Se sortearon un total de 20 números.

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