Quiniela vespertina: conocé los números ganadores de hoy miércoles 9 de septiembre.

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El número de sorteo 31610 de la quiniela vespertina se realizó el miércoles 9 de septiembre a las 18:00, destacando el número a la cabeza 6348, que se interpreta como A primera (Muerto que habla).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 6348

2° 2631

3° 8799

4° 1299

5° 8583

6° 8505

7° 2486

8° 3555

9° 8730

10° 6755

11° 7514

12° 2647

13° 2038

14° 6348

15° 9957

16° 3282

17° 6045

18° 6403

19° 9823

20° 7118