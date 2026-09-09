FOTO: Detenidos tras chocar contra policías y un motociclista en Recoleta

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- Dos hombres fueron detenidos luego de que la motocicleta en la que circulaban chocara contra efectivos policiales y, durante el intento de fuga, contra otro motociclista en Junín al 900, en el barrio porteño de Recoleta.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 15:57, luego de que personal policial apostado en la intersección de la avenida Santa Fe y Junín alertara sobre una motocicleta con dos ocupantes que había cometido un ilícito y escapaba por la calle Junín.

Ante esa situación, efectivos que se encontraban sobre Junín al 950, frente a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, encontraron a la moto señalada y le dieron la voz de alto.

Los sospechosos colisionaron contra los policías y, cuando intentaron continuar la fuga, chocaron contra otro motociclista que circulaba por la zona, lo que permitió concretar la detención de ambos.

Los efectivos policiales fueron asistidos por personal del SAME y, según el escrito oficial, no se encontraban en riesgo de vida.