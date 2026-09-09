Detenidos tras chocar contra policías y un motociclista en Recoleta
Los efectivos policiales fueron asistidos por personal del SAME. Ocurrió frente a la Facultad de Farmacia de la UBA.
FOTO: Detenidos tras chocar contra policías y un motociclista en Recoleta
Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- Dos hombres fueron detenidos luego de que la motocicleta en la que circulaban chocara contra efectivos policiales y, durante el intento de fuga, contra otro motociclista en Junín al 900, en el barrio porteño de Recoleta.
Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 15:57, luego de que personal policial apostado en la intersección de la avenida Santa Fe y Junín alertara sobre una motocicleta con dos ocupantes que había cometido un ilícito y escapaba por la calle Junín.
Ante esa situación, efectivos que se encontraban sobre Junín al 950, frente a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, encontraron a la moto señalada y le dieron la voz de alto.
Los sospechosos colisionaron contra los policías y, cuando intentaron continuar la fuga, chocaron contra otro motociclista que circulaba por la zona, lo que permitió concretar la detención de ambos.
Los efectivos policiales fueron asistidos por personal del SAME y, según el escrito oficial, no se encontraban en riesgo de vida.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Recoleta?
Dos hombres chocaron su moto contra policías y otro motociclista mientras intentaban escapar.
¿Dónde sucedió el incidente?
El hecho tuvo lugar en Junín al 900, frente a la Facultad de Farmacia de la UBA.
¿Cuándo sucedió el accidente?
Ocurrió el miércoles 9 de septiembre de 2026, alrededor de las 15:57.
¿Quiénes resultaron involucrados?
Los dos hombres que iban en la moto y los policías que fueron impactados.
¿Cómo fueron detenidos?
Los hombres fueron arrestados tras chocar contra los policías y un motociclista en su intento de fuga.
[Fuente: Noticias Argentinas]