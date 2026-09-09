Bausili explicó qué pasó con el oro del Banco Central y aseguró que fue auditado

El presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, explicó ante el Senado qué ocurrió con el oro que se encontraba en las bóvedas de la entidad y defendió la decisión de trasladar parte de los lingotes al exterior.

Durante su exposición, aseguró que todos los movimientos quedaron documentados, registrados y auditados, y que la decisión respondió a una estrategia de administración de las reservas internacionales.

“Todos los movimientos del oro están documentados y están registrados”, afirmó Bausili ante los senadores.

Parte del oro fue trasladado a Suiza

Bausili explicó que el Banco Central contaba con dos tipos de tenencias de oro: una parte física almacenada en las bóvedas de la entidad y otra depositada en el Bank for International Settlements (BIS), en Suiza.

Según detalló, durante 2024 el BCRA decidió trasladar parte de los lingotes y depositarlos en el BIS, una institución que funciona como banco de bancos centrales.

El funcionario sostuvo que la medida respondió a una oportunidad para mejorar la calidad y liquidez de parte de las reservas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Tomamos una oportunidad”, señaló Bausili. Según explicó, existía una diferencia entre los distintos tipos de lingotes de oro, vinculada con su aceptación comercial según el momento en que fueron fundidos y las condiciones del mercado.

Para graficarlo, comparó la situación con la diferencia entre los billetes de dólar “cara grande” y “cara chica”.

“Convertir esos oros de calidad más baja”

El titular del BCRA sostuvo que a comienzos de 2024 se presentó una oportunidad para convertir lingotes de menor aceptación comercial en otros de mayor calidad.

“Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja (...) en oro de calidad más alta”, explicó.

En ese marco, precisó que el metal “se trasladó y se depositó en el BIS, en Suiza, que es donde sigue estando”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La explicación surgió durante el debate en el Senado sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en medio de las preguntas sobre el destino de las reservas de oro que estaban almacenadas físicamente en la entidad.

Por qué no se informó en tiempo real

Bausili también justificó que algunos datos vinculados con los movimientos del oro no fueran difundidos inmediatamente.

El presidente del BCRA sostuvo que revelar en tiempo real determinada información sobre la administración de las reservas podría permitir que otros operadores del mercado actuaran en contra de los intereses de la entidad.

“Hay cierta información que se resguarda del mercado para que no le estén operando constantemente en contra”, afirmó.

El funcionario diferenció esa reserva de información de una eventual falta de registración. Según explicó, los movimientos quedaron asentados y la documentación estuvo disponible para los organismos encargados de controlar las operaciones.

Bausili aseguró que las operaciones fueron auditadas

Durante su presentación, Bausili afirmó que los balances correspondientes a 2023, 2024 y 2025 fueron sometidos a controles internos, externos y de la Auditoría General de la Nación.

“2023, 2024 y 2025 (...) están y no tienen comentarios”, sostuvo al referirse a los estados contables y a las operaciones vinculadas con el oro.

También señaló que la información fue revisada por organismos de control y por la firma Pricewaterhouse, sin observaciones sobre los movimientos mencionados.

“La información está disponible, está auditada y están los informes de auditoría”, remarcó.

De esta manera, Bausili defendió ante los senadores que el traslado de parte del oro al BIS formó parte de una decisión de administración de las reservas internacionales y que las operaciones cuentan, según su explicación, con documentación y trazabilidad.