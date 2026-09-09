Se viene la Copa Córdoba 2026

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La Federación Cordobesa de Fútbol pondrá en marcha el próximo miércoles 16 de septiembre la segunda edición de la Copa Córdoba, certamen que volverá a reunir a representantes de las ligas del interior y a los principales clubes cordobeses que participan en competencias de AFA.

La particularidad es que la edición 2026 comenzará cuando todavía resta definir al campeón de la primera Copa Córdoba. La final pendiente entre Belgrano e Instituto se disputaría durante la próxima fecha FIFA, luego de múltiples postergaciones.

Néstor Beltrame, presidente de la Federación Cordobesa de Fútbol, confirmó que la nueva competencia comenzará el 16 de septiembre y mantendrá el formato de eliminación directa utilizado en su primera edición.

En la Primera Fase competirán los representantes clasificados por las diferentes ligas regionales de la provincia. A partir de allí, los ganadores irán avanzando mientras progresivamente se incorporan los clubes cordobeses que participan en categorías superiores.

En Segunda Fase se sumarán los representantes del Federal A: Atenas de Río Cuarto, Argentino de Monte Maíz y Sportivo Belgrano de San Francisco.

Posteriormente ingresarán Racing de Nueva Italia, participante de la Primera Nacional, y Argentino de Marcos Juárez, campeón del Provincial de Clubes 2026.

En la instancia final se incorporarán los cuatro representantes cordobeses de la Primera División de AFA: Talleres, Belgrano, Instituto y Estudiantes de Río Cuarto.

LA PRIMERA FASE

El torneo se jugará a simple eliminación, con un solo partido, en donde los clubes de la categoría superior juegan de local y el resto es por sorteo. En caso de igualdad en el tiempo regular, se ejecutarán penales hasta definir un ganador.

En la etapa 1 hay un representante de cada liga, con cruces armados por cercanía geográfica desde el 16 de setiembre.

Los partidos serán:

Nelson Page (Roca) - Toro Club de Moldes (Río Cuarto)

Colón de Caroya (Colón) - Belgrano de Berrotarán (Río Tercero)

Lambert de Monte Maíz (Beccar Varela) - Unión Central (Villa María)

San Brochero (Villa Dolores) - Atl Cura Brochero (San Alberto)

Los Andes (Córdoba) - River de La Falda (Punilla)

* Los Andes, equipo de barrio José Ignacio Díaz y afiliado a la Liga Cordobesa, reemplaza a Universitario.

Sarmiento de Pueblo Italiano (Canals) - Villa Plomo de Serrano (Laboulaye)

Unión San José de las Salinas (Ischilín) - Central Norte Argentino de Cruz del Eje (Cruz del Eje)

Complejo de Justiniano Posse (Bel Ville) - San Carlos de Los Surgentes (del Sur)

Asoc. Cultural de Luque (Independiente) - Unión de Alicia (San Francisco)