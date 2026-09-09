El OIEA eleva el caso de Irán al Consejo de Seguridad por incumplimientos nucleares

FOTO: OIEA remite a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU por "incumplimiento" nuclear.

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El consejo de gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) tomó la decisión de remitir el caso de Irán al Consejo de Seguridad de la ONU debido a su "incumplimiento" nuclear, en un intento por incrementar la presión sobre el país persa. Desde Teherán, se respondió que esta resolución "no dará ningún resultado".

La resolución fue aprobada con 23 votos a favor, mientras que tres países se manifestaron en contra y ocho optaron por la abstención. Rusia, China y Níger fueron los países que votaron en contra de esta medida.

La propuesta, impulsada por Gran Bretaña, Francia, Alemania y Estados Unidos, representa la primera vez en dos décadas que se lleva a cabo una remisión de Irán al Consejo de Seguridad por la falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia nuclear.

El embajador de Irán ante la ONU en Viena, Reza Najafi, calificó la resolución como una "herramienta política". "Irán cooperará solo en la medida en que las circunstancias y la seguridad lo permitan", manifestó a los medios tras la votación de la junta.

Según Najafi, "Esta resolución fue aprobada bajo presión política de Estados Unidos y sus aliados, y carece de fundamento, no dará ningún resultado", declaró a la televisión estatal.

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, responsabilizó a Estados Unidos de destruir las instalaciones nucleares de Irán y luego pretender acceder a ellas.

"Atacan las instalaciones nucleares de Irán que están bajo salvaguardias, interrumpen el proceso normal de verificación y luego utilizan esa misma interrupción como pretexto para emitir una resolución en la Junta de Gobernadores", dijo Gharibabadi en X.

El OIEA no ha tenido acceso a instalaciones nucleares clave en Irán desde que Israel, con apoyo de Estados Unidos, llevó a cabo una guerra de 12 días en junio de 2025, que incluyó ataques contra sitios nucleares.

Las instalaciones nucleares también han sido blanco de ataques durante la última guerra, que comenzó el 28 de febrero. El OIEA ha insistido en reiteradas ocasiones que necesita acceso a ellas.

A pesar de la gravedad de la situación, esta medida se considera mayormente simbólica, dado que China y Rusia, aliados de Irán, poseen poder de veto para bloquear cualquier sanción contra el país.

El texto de la resolución expresa "con grave preocupación... el continuo incumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones" y reitera el llamado a que Teherán subsane urgentemente dicha situación.

Asimismo, se insta a Irán a "participar seriamente y sin condiciones previas en diálogos que generen confianza internacional en el carácter exclusivamente pacífico de su programa nuclear".

El OIEA ha manifestado que la falta de información y acceso a las instalaciones nucleares representa una "preocupación por la proliferación" y ha instado a Irán a abordar esta cuestión con "la máxima urgencia".

El director general del OIEA, Rafael Grossi, afirmó el lunes que permitir el acceso a instalaciones nucleares clave en Irán tendría "repercusiones positivas" para el país. La misión de Irán ante la ONU en Viena solicitó a Grossi que pidiera a Estados Unidos y Israel que cesaran sus "ataques ilegales".

"La agencia debe poner fin a los reportajes poco profesionales, subjetivos, semitécnicos y con influencias políticas", se afirmó en una publicación en X.

Antes de los ataques de junio de 2025, el OIEA había estimado que Irán poseía aproximadamente 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60 por ciento, cerca del 90 por ciento requerido para fabricar un arma nuclear y muy por encima del límite del 3,67 por ciento establecido por un acuerdo de 2015, que actualmente está en desuso.

Desde junio de 2025, el futuro de estas reservas sigue siendo incierto. Israel y Estados Unidos han acusado a Irán de intentar desarrollar un arma nuclear, algo que Teherán ha negado, insistiendo en su derecho a utilizar la tecnología nuclear con fines pacíficos.