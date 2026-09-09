En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Argentina

En vivo

La Argentina Hoy

Sergio Suppo

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Trump asegura que la guerra con Irán cesará tras las elecciones de noviembre

El presidente de Estados Unidos afirmó que Irán busca influir en los comicios de medio término y destacó su preocupación por el potencial nuclear del país persa.

09/09/2026 | 17:54Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Donald Trump

FOTO: Donald Trump

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que el conflicto con Irán "terminará inmediatamente después de las elecciones" de medio término, programadas para el 3 de noviembre. Según el mandatario, Teherán "está desesperado" por tener un impacto en esos comicios.

"Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones, porque no pueden resistir más", expresó Trump a los periodistas, como reportó la cadena CBS News y recogió Noticias Argentinas.

El presidente estadounidense agregó que "están desesperados por intentar influir en las elecciones para que podamos tener un grupo de personas débiles y agradables en el poder, dejarlos en paz y permitirles tener su arma nuclear".

En este contexto, Trump mencionó que "lo único que quieren es un arma nuclear, y si la tuvieran, el mundo entero estaría en serios problemas".

A pesar de sus declaraciones, el presidente indicó que no tiene planes de negociar con Irán en el corto plazo, antes de las elecciones de medio término.

"Para ser honesto, no lo estamos buscando", manifestó. "Originalmente quería llegar a un acuerdo. Estamos tan avanzados en el proceso que les queda muy poco territorio, así que no lo estamos buscando. Sí, podría haber una negociación, pero no es algo que estemos considerando".

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué dijo Trump sobre la guerra con Irán?
Trump aseguró que la guerra con Irán finalizará inmediatamente después de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

¿Qué opina Trump sobre Irán?
El presidente considera que Irán está desesperado por influir en las elecciones estadounidenses.

¿Cuál es la preocupación principal de Trump?
Trump destacó que Irán desea obtener un arma nuclear, lo que podría generar graves problemas a nivel mundial.

¿Qué planes tiene Trump respecto a negociar con Irán?
El presidente afirmó que no tiene intención de negociar con Irán antes de las elecciones.

¿Qué quería originalmente Trump en relación a Irán?
Trump mencionó que inicialmente buscaba llegar a un acuerdo, pero ahora no lo está considerando.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf