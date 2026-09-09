Trump asegura que la guerra con Irán cesará tras las elecciones de noviembre

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que el conflicto con Irán "terminará inmediatamente después de las elecciones" de medio término, programadas para el 3 de noviembre. Según el mandatario, Teherán "está desesperado" por tener un impacto en esos comicios.

"Creo que la guerra terminará inmediatamente después de las elecciones, porque no pueden resistir más", expresó Trump a los periodistas, como reportó la cadena CBS News y recogió Noticias Argentinas.

El presidente estadounidense agregó que "están desesperados por intentar influir en las elecciones para que podamos tener un grupo de personas débiles y agradables en el poder, dejarlos en paz y permitirles tener su arma nuclear".

En este contexto, Trump mencionó que "lo único que quieren es un arma nuclear, y si la tuvieran, el mundo entero estaría en serios problemas".

A pesar de sus declaraciones, el presidente indicó que no tiene planes de negociar con Irán en el corto plazo, antes de las elecciones de medio término.

"Para ser honesto, no lo estamos buscando", manifestó. "Originalmente quería llegar a un acuerdo. Estamos tan avanzados en el proceso que les queda muy poco territorio, así que no lo estamos buscando. Sí, podría haber una negociación, pero no es algo que estemos considerando".

Agencia NA