Picadas clandestinas: consideran "imposible" controlar cuadras y apuestan a tecnología

FOTO: Captura de video de una cámara pública que tomó imágenes de una picada.

El senador provincial Esteban Mota presentó una iniciativa para incorporar evidencia digital en los procedimientos contra quienes organizan o participan de picadas. Busca ampliar las herramientas de control y sanción frente a maniobras que, según planteó, resultan difíciles de detectar en el momento.

Las publicaciones en redes sociales y las imágenes registradas por cámaras de videovigilancia podrían convertirse en prueba para identificar y sancionar a quienes organizan o participan de picadas en Santa Fe. Esa es una de las principales novedades del proyecto de ley presentado en la Cámara de Senadores por el legislador provincial Esteban Mota.

En diálogo con Cadena 3, Mota explicó que la iniciativa apunta a incorporar herramientas que permitan actuar incluso cuando no existe un agente de tránsito o un policía en el lugar al momento de la infracción. “No se puede tener algún agente municipal o un policía en cada cuadra de cada localidad, es imposible”, sostuvo.

El senador cuestionó así una de las dificultades que, según planteó, presenta el esquema actual de control. De acuerdo con su explicación, el Código de Faltas Provinciales exige la presencia de un inspector para poder constatar determinadas infracciones y avanzar con una multa. Frente a esa limitación, la propuesta busca aprovechar los registros tecnológicos disponibles.

En ese sentido, Mota planteó que las imágenes publicadas en redes sociales y los registros de los sistemas de videovigilancia puedan utilizarse para determinar quiénes participaron de una picada, quiénes la organizaron y eventualmente aplicar las sanciones correspondientes.

“Con el acceso a la tecnología que tienen, instalamos un control”, señaló el legislador, al referirse a la posibilidad de utilizar cámaras y otros recursos para identificar vehículos y conductores. También remarcó las dificultades que presentan los controles tradicionales sobre motocicletas: “Un control móvil no se puede hacer porque es un motovehículo que se escapa”.

La iniciativa parte de la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención y sanción frente a las denominadas picadas, especialmente aquellas que se organizan en calles y espacios públicos y que pueden poner en riesgo a quienes participan y al resto de las personas que circulan por la zona.

El proyecto propone, en ese marco, endurecer las multas y las sanciones y sumar herramientas digitales que permitan identificar a los responsables a partir de registros obtenidos posteriormente. La intención, según explicó Mota, es que la falta de un agente presente en el momento exacto de la maniobra no termine impidiendo la actuación de las autoridades.

“Parece que debemos privilegiar y poner en el eje la seguridad de las personas”, sostuvo el senador al defender la iniciativa. La propuesta deberá ahora atravesar el tratamiento legislativo en el Senado provincial.