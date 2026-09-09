Sin acuerdo entre el oficialismo y los aliados, se cayó la sesión sobre biocombustibles en el Senado
Estaba prevista para este jueves con el objetivo de modificar la norma actual. La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas no llegaron a un entendimiento.
09/09/2026 | 18:50Redacción Cadena 3
FOTO: Patricia Bullrich, la jefa del bloque de LLA en la Cámara alta (archivo).
El Senado no sesionará este jueves debido a la falta de acuerdo entre la Libertad Avanza (LLA) y los bloques dialoguistas sobre aspectos de la ley de biocombustibles, informaron fuentes parlamentarias a Noticias Argentinas.
La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, había alcanzado un principio de acuerdo con bloques dialoguistas para tratar la reforma de biocombustibles, pero no pudo superar las diferencias sobre los beneficios que pierden las pymes de biodiesel denominadas “no integradas”.
También se iba a aprobar los acuerdos de traspaso de fueros judiciales y los pliegos de los jueces Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Javier Catania.
Este temario de la sesión se iba a buscar aprobar en una reunión de Labor Parlamentaria, pero ese encuentro fue suspendido.
Fuentes parlamentarias son optimistas en que podrán superar estas diferencias e incorporar la reforma de biocombustibles en la sesión de la próxima semana, cuando también se buscará convertir los proyectos de reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.
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La Cámara aprobó por amplia mayoría las fechas para debatir ambos proyectos en comisión. La Libertad Avanza acompañó el emplazamiento y evitó quedar expuesta como bloque obstructor.
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Pymes
El problema que surgió es que algunos aliados habían anticipado que no iban a acompañar el proyecto, si no se modificaba el artículo que establecía que las pymes no integradas no iban a mantener su participación obligatoria del mercado, con lo cual no tenían garantizados los votos para aprobar esa iniciativa.
Las pequeñas y medianas empresas pretenden mantener su participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto contempla una reducción progresiva de ese porcentaje hasta su eliminación en 2036.
Si bien el oficialismo buscó convencer a los aliados radicales y de Provincias Unidas, ya que esa reforma iba a perjudicar a pymes de Santa Fe, Córdoba, y Buenos Aires, por eso motivo algunos firmaron el despacho en disidencia a la espera de que se cambie este punto.
Habrá dos segmentos: una de compañías integradas- pueden participar en la cadena productiva- y las no integradas, que cuando el corte suba al 10% tendrá el del 6,5% de la totalidad del mercado.
Ese porcentaje de las empresas no integradas se reducirá el 5,5% en el 2029, 5% en el 2030 y un 3% en el 2031 y, desde el 2032, el 7% se podrá comercializar entre todos las firmas, y esto es lo que rechazan los aliados de las provincias del centro del país.
Bioetanol
En el caso del bioetanol, se mantendrá por un año el corte del 12% y luego se subirá hasta el 15%.
Durante el período de vigencia de la ley, se mantendrán los porcentajes de corte respetando su materia prima de origen en un seis por ciento (6%) para el bioetanol producido a partir de caña de azúcar y en un seis por ciento (6%) para el producido a partir de maíz.
El incremento de los cortes del bioetanol podría generar una mayor demanda para la industria tucumana, aunque el beneficio concreto dependerá de cómo se distribuyan los volúmenes entre los distintos productores.
Biodiesel
De acuerdo al proyecto, se determina que todo combustible líquido clasificado como gasoil o diésel oil, que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá contener un porcentaje de mezcla mínimo obligatorio, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final comercializado, del siete coma cinco por ciento (7,5%) de biodiesel.
A partir de los doce (12) meses de la sanción de la ley, el porcentaje de mezcla mínimo obligatorio, en volumen, medido sobre la cantidad total del producto final comercializado, será del diez por ciento (10%) de biodiesel.
También permite que autoridad de aplicación sólo podrá modificar excepcionalmente y mediante resolución fundada el referido porcentaje obligatorio, en función de asegurar el abastecimiento de la demanda ante situaciones comprobadas de escasez que afecten el mercado interno o por cuestiones técnicas y/o de calidad.
Además, fija que quedará exceptuado de la mezcla obligatoria con biodiesel el gasoil o diésel oil comercializado para ser utilizado en embarcaciones fluviales y marítimas, minería, combustibles de primer llenado, gasoil antártico, formulación de lodos de perforación en yacimientos, centrales eléctricas y zonas frías patagónicas; así como otras excepciones que mediante acto fundado determine la autoridad de aplicación.
Lectura rápida
¿Qué decisión tomó el Senado este jueves? El Senado no sesionará debido a la falta de acuerdo sobre la ley de biocombustibles.
¿Quién es la presidenta del bloque de Libertad Avanza? La presidenta del bloque es Patricia Bullrich.
¿Qué se busca aprobar en la próxima sesión? Se busca incorporar la reforma de biocombustibles y convertir proyectos del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.
¿Qué porcentaje de mercado quieren mantener las pymes? Las pymes pretenden mantener su participación del 7,5% del mercado.
¿Qué se determina sobre el biodiesel en el proyecto? Se establece un porcentaje de mezcla mínimo obligatorio de 7,5% de biodiesel en el combustible líquido comercializado en el país.