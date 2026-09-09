Se acaba la mini primavera en Córdoba: llegó el frío y anticipan un fin de semana con lluvias

El cambio de tiempo ya comenzó a sentirse en Córdoba y se profundizará entre la noche del jueves y la madrugada del viernes, con el ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso de las temperaturas en toda la provincia.

El meteorólogo Marcelo Madelón explicó que este jueves todavía se esperan condiciones templadas, con máximas de entre 22 y 23 grados, aunque el tiempo comenzará a inestabilizarse progresivamente.

El desmejoramiento más importante llegará entre la noche del jueves y la madrugada del viernes. En ese momento, el viento rotará al sector sur y favorecerá la aparición de tormentas y chaparrones.

El viernes todavía podría alcanzar una máxima cercana a los 19 grados, pero desde entonces la temperatura comenzará a descender de manera sostenida debido a la permanencia del viento sur.

Madelón remarcó que el ingreso del aire frío alcanzará a toda la provincia de Córdoba.

Un fin de semana frío, húmedo y con lloviznas

Las condiciones más invernales se esperan para el sábado y el domingo. Según el especialista, ambos días serán fríos, con cielo cubierto, humedad elevada y posibilidad de lloviznas y algunas precipitaciones.

El descenso térmico estará acompañado por la persistencia del viento del sector sur, por lo que se espera un fin de semana con temperaturas bajas.

No obstante, el meteorólogo aclaró que no hay pronóstico de heladas para la provincia.

¿Puede nevar en las sierras?

El avance del frente frío también podría generar precipitaciones níveas en algunos sectores. Madelón señaló que podrían registrarse nevadas en las zonas más altas de las sierras de Córdoba.

El fenómeno se extendería además hacia otras provincias: primero con tormentas y chaparrones en Córdoba y San Luis y, posteriormente, con posibilidad de nevadas en las áreas serranas de mayor altura. En el sur de Mendoza se espera un episodio de nieve más importante.

Cuándo volverá a subir la temperatura

El mejoramiento comenzaría recién durante la tarde del lunes, cuando el viento rote nuevamente al norte. A partir de entonces se espera una recuperación de las temperaturas.

Para la próxima semana, los registros térmicos podrían volver a superar los 25 grados en algunos momentos. Sin embargo, Madelón advirtió que el invierno todavía puede generar nuevos ingresos de aire frío antes de la llegada definitiva de la primavera.

En ese sentido, explicó que, aunque se produzca un nuevo período de temperaturas más elevadas, no se descarta que posteriormente vuelvan a ingresar masas de aire frío.