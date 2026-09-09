Victoria del Liverpool: Golazo de Alexis Mac Allister ante el Atlético de Madrid en Champions

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) - Este miércoles se vivió un emocionante encuentro entre argentinos en la UEFA Champions League. En la primera fecha, el Liverpool, con un destacado Alexis Mac Allister que anotó un golazo, se impuso 2 a 1 al Atlético de Madrid, que contó con la participación de Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Cristian "Cuti" Romero.

El partido, celebrado en Anfield, comenzó de forma prometedora para el equipo visitante. A los 17 minutos del primer tiempo, una excelente jugada iniciada en su propio campo permitió a Julián Álvarez asistir a Marco Llorente, quien definió ante la salida del arquero Alisson.

Sin embargo, el Liverpool no tardó en responder y logró igualar el marcador a los 40 minutos. Con una brillante asistencia de taco del uruguayo Ronald Araújo, Dominik Szoboszlai se encontró con el arco libre y no dudó en convertir el empate.

En la segunda mitad, el Liverpool mostró su fortaleza. Tras una serie de intercepciones en el área del Atlético, Alexis Mac Allister se hizo con el balón y, desde media distancia, disparó de zurda para marcar un impresionante gol que puso al Liverpool por delante. Aunque Barcola anotó un tercer gol poco después, este fue anulado por offside, dejando el marcador en 2 a 1 a favor de los locales.

De cara a la próxima jornada, el equipo de Diego Simeone se enfrentará al Manchester United como local el martes 13 de octubre a las 16:00. Por su parte, el Liverpool de Alexis se medirá contra el LASK Linz de Austria el miércoles 14 de octubre a las 13:45.