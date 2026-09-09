El adiós a Chiche Gelblung: Baby Etchecopar recuerda a su entrañable amigo y colega

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- La muerte del reconocido periodista Samuel "Chiche" Gelblung, a los 82 años, ha provocado una gran conmoción en el ámbito periodístico. Uno de los que expresó su pesar fue el conductor de Radio Rivadavia, Baby Etchecopar, quien recordó a su amigo y ex colega con profunda tristeza.

Según informaron fuentes locales, Gelblung falleció esta mañana en el Sanatorio Los Arcos, situado en Palermo, debido a complicaciones en su cuadro respiratorio.

En una entrevista con Débora Plager para La Nación +, Etchecopar compartió recuerdos sobre su amigo: "Nosotros podemos hablar del Chiche amigo. El Chiche de comer juntos, el Chiche de las jodas en la radio permanente, el Chiche de estar presente en otras conversaciones completamente diferentes a la profesión... Yo siento que se va ese amigo, ese amigo entrañable de tantos momentos".

Etchecopar destacó que la imagen pública de Gelblung distaba de su verdadera personalidad: No era lo que decían, que era difícil... Era un tierno, Chiche. Un hombre muy carente de afecto de la infancia, y había que saberlo agarrar, pero fue maravilloso".

El conductor también remarcó la huella que Gelblung dejó en el periodismo, desafiando las críticas que recibía: "Cuando los detractores decían 'Chiche no es periodista'... Al contrario, él tocaba todos los instrumentos; él le podía hacer una nota profunda, una nota liviana, mirar la celulitis, hacerle la autopsia al marciano, pero también le podía hacer a un presidente o alcalde de Colombia".

Entre anécdotas sobre su carrera, Baby recordó la pasión que Gelblung sentía por el periodismo: "A cada uno que nos tocó (trabajar con él), nos dio un diploma de periodismo".

"Chiche quería vivir, era un animal de trabajo", rememoró.

"Murió como él quiso, murió trabajando un día antes, como Mirtha y como un montón de gente de raza, que se va perdiendo. Era un hombre del medio, un hombre amante de la profesión, esto para llegar cuesta mucho, y una vez que estás, no lo querés dejar nunca más. Entonces, acá se hace por amor o por plata, y la verdad que nosotros lo hacemos por amor".

Definiéndolo como un profesional astuto en el negocio, Etchecopar concluyó: "Era muy vivo para vender la nota, muy vivo para venderte la tapa, era un genio para copetear".