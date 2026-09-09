FOTO: Este jueves declaran tres psiquiatras en el juicio por la muerte de Maradona

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- Este jueves, tres psiquiatras comparecerán en el juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, continuando con la fase de testimonios de las defensas.

De acuerdo a lo informado por fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, Vadim Mischanchuk y Martín Etchart, abogados de Agustina Cosachov, han citado a Aníbal Areco, médico legista y psiquiatra del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, y a Damián Chebar, también psiquiatra.

Por su parte, los letrados Diego Olmedo y Hernán Guaita, que representan al psicólogo Carlos Díaz, han convocado a la perito Blanca Hugelman.

"A la mañana declaran Areco y Chebar, mientras que a las 16 presta testimonio Hugelman. La idea es que se refieran al análisis de la Junta Médica Interdisciplinaria, que concluyó, por ejemplo, que Maradona era plenamente capaz y que no presentaba un riesgo inminente ni para sí ni para terceros", informaron voceros de la investigación ante la consulta de NA.

En este caso, además de Cosachov y Díaz, están imputados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del reconocido futbolista el neurocirujano y ex médico de confianza de Maradona, Leopoldo Luque; el enfermero Ricardo Almirón; el jefe de enfermería, Mariano Perroni; el clínico Pedro Di Spagna; y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

La enfermera Dahiana Gisela Madrid se enfrentará a un debate por jurados populares, aunque ese proceso se encuentra demorado debido a un planteo de recusación presentado contra la magistrada María Coelho.