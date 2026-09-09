Este jueves declaran tres psiquiatras en el juicio por la muerte de Maradona
Este jueves, en el juicio por la muerte de Diego Maradona, se presentarán dos médicos forenses y un perito, convocados por las defensas de Agustina Cosachov y Carlos Díaz.
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Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- Este jueves, tres psiquiatras comparecerán en el juicio que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, continuando con la fase de testimonios de las defensas.
De acuerdo a lo informado por fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, Vadim Mischanchuk y Martín Etchart, abogados de Agustina Cosachov, han citado a Aníbal Areco, médico legista y psiquiatra del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, y a Damián Chebar, también psiquiatra.
Por su parte, los letrados Diego Olmedo y Hernán Guaita, que representan al psicólogo Carlos Díaz, han convocado a la perito Blanca Hugelman.
"A la mañana declaran Areco y Chebar, mientras que a las 16 presta testimonio Hugelman. La idea es que se refieran al análisis de la Junta Médica Interdisciplinaria, que concluyó, por ejemplo, que Maradona era plenamente capaz y que no presentaba un riesgo inminente ni para sí ni para terceros", informaron voceros de la investigación ante la consulta de NA.
En este caso, además de Cosachov y Díaz, están imputados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual del reconocido futbolista el neurocirujano y ex médico de confianza de Maradona, Leopoldo Luque; el enfermero Ricardo Almirón; el jefe de enfermería, Mariano Perroni; el clínico Pedro Di Spagna; y la coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.
La enfermera Dahiana Gisela Madrid se enfrentará a un debate por jurados populares, aunque ese proceso se encuentra demorado debido a un planteo de recusación presentado contra la magistrada María Coelho.
Lectura rápida
¿Quiénes declaran este jueves?
Declaran tres psiquiatras en el juicio por la muerte de Maradona.
¿Qué se espera de sus testimonios?
Se espera que analicen el informe de la Junta Médica Interdisciplinaria sobre la capacidad de Maradona.
¿Quiénes son los psiquiatras convocados?
Aníbal Areco, Damián Chebar y Blanca Hugelman.
¿Qué cargos enfrentan los imputados?
Están acusados de homicidio simple con dolo eventual en el caso de Maradona.
¿Cuál es el estado del juicio?
Continúa la etapa de testimonios de las defensas y se espera más información sobre el caso.
[Fuente: Noticias Argentinas]