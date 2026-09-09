Fernando Belzunce: “Cuanto más se sofistica la tecnología, volvemos a las esencias del periodismo”

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el periodismo en la actualidad, más allá de la irrupción de la inteligencia artificial?

Vivimos tiempos oscuros marcados por una extrema polarización, desinformación y populismo. Parecemos estar en la antesala de un cambio de era donde el periodismo se encuentra profundamente afectado.

¿Cómo se ha vivido en España la transformación del modelo de negocios tradicional de los medios de comunicación?

Ha sido un proceso durísimo, largo y en continua evolución desde la expansión de internet. La gran paradoja es que nunca existieron mejores posibilidades técnicas ni menores costos para desarrollar un gran periodismo y alcanzar mayores audiencias, pero al mismo tiempo nunca hubo tantas dificultades para lograr rentabilidad. A esto se suman las presiones autoritarias y los intentos por reemplazar la función del periodismo como servicio público.

¿Existe una tendencia del poder político a eludir a los periodistas para comunicarse directamente con la ciudadanía?

Siempre existe la tentación del poder de evitar a los intermediarios profesionales que auditan su gestión, buscando una relación directa a través de las redes sociales. El manejo de algoritmos y corrientes populistas ha llevado la presión contra el oficio a un nivel máximo, donde políticos de diversas democracias —como ocurre en Argentina, España o Estados Unidos— se atreven a cuestionar la profesión y señalar abiertamente a los periodistas.

¿De qué manera la polarización y las dinámicas de las redes sociales impactan en las audiencias y en la labor del periodista?

La polarización es una de las grandes enfermedades de nuestro tiempo. Para un periodista profesional es impensable brindar información sesgada solo para complacer a la audiencia; el deber del periodismo es explicar los matices y mostrar una sociedad plural. Sin embargo, las redes sociales y la inteligencia artificial generan burbujas ideológicas que alimentan los sesgos de confirmación, devolviendo al usuario respuestas acordes a lo que desea recibir y no a la realidad tal como es.

Ante este escenario tecnológico, ¿cree necesario volver a las bases esenciales del oficio periodístico?

Absolutamente. A medida que la tecnología se vuelve más compleja, descubrimos que lo único que se mantiene firme son las esencias del oficio: estar en el lugar de los hechos, buscar información propia, investigar y contrastar las fuentes. Es un trabajo duro pero sencillo en sus principios inquebrantables. La profesión debe recuperar esa esencia y no dejarse llevar por la precipitación o la falsa competencia por dar primero un dato sin verificar.

En el contexto español, ¿hasta qué punto la publicidad oficial o institucional condiciona la independencia de los medios?

Puede condicionar a los medios más pequeños y vulnerables económicamente, pero no a los grandes grupos como Vocento. La publicidad institucional en España proviene del gobierno central, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Al contar con 18 cabeceras regionales y una amplia base de anunciantes medianos y locales, mantenemos una gran independencia financiera y editorial, por lo que una eventual retirada de pauta no compromete la continuidad del grupo.

Como director editorial del grupo Vocento, ¿cómo coordina el trabajo de más de veinte redacciones y qué aporta la perspectiva regional frente al centralismo de Madrid?

Cada director de periódico tiene plena autonomía. Mi función es supervisar las publicaciones, coordinar la estrategia editorial y digital, la formación periodística y los contenidos compartidos. Al haber surgido en el País Vasco y contar con periódicos en distintos rincones de España, plasmamos la realidad de un país muy descentralizado, ofreciendo una mirada plural que trasciende la visión centralista que suele generarse desde Madrid.

¿Con qué criterio ponderan el equilibrio entre la información de alcance nacional y las noticias locales?

El criterio principal lo fija el director de cada medio pensando en lo que resulta relevante para su lector. Salvo hechos de gravedad o gran impacto nacional que ocupan la portada de todas las cabeceras, para un lector local suele ser más importante lo que ocurre en su propia ciudad, relegando las noticias nacionales a las páginas interiores.

¿Qué recomendaciones le daría a los lectores sobre cómo informarse adecuadamente en este entorno saturado de datos?

Lo más aconsejable es leer dos o tres periódicos para contar con diversas miradas y evitar utilizar las redes sociales como un reflejo real de la sociedad. Para estar bien informado, la mejor opción es escuchar la radio, leer prensa profesional y mirar informativos de televisión, alejándose de los contenidos manipulados por algoritmos en las redes.

¿Cómo evalúa el impacto inmediato de la inteligencia artificial en la práctica periodística cotidiana?

El impacto es demoledor y transformador. En el corto plazo, ofrece ventajas extraordinarias para la investigación y el procesamiento de grandes volúmenes de datos, como analizar miles de páginas de sumarios judiciales en pocos segundos. Sin embargo, la inteligencia artificial no puede reemplazar las tareas fundamentales: no puede estar presente donde ocurren los hechos, no puede hacer llamadas, no puede realizar entrevistas humanas ni contrastar información por sí misma. El gran desafío sigue siendo unir lo importante con lo interesante en un entorno de saturación informativa.

Para cerrar la entrevista, ¿qué libro, película o serie nos recomienda?

Recomiendo el libro "La guerra no tiene rostro de mujer", de Svetlana Alexievich, una obra documental profunda basada en testimonios de mujeres soviéticas en la Segunda Guerra Mundial, la cual me sirvió de inspiración para mi libro "Periodistas en tiempos de oscuridad". En cine, recomiendo "El hombre que mató a Liberty Valance", de John Ford, una película maravillosa que retrata de manera conmovedora la entrega y la dignidad del oficio periodístico.

Entrevista de Sergio Suppo.