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Netanyahu afirma que Israel tiene control total sobre sectores de Siria y amenaza a Irán

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destacó el dominio de su país en una franja siria y reafirmó su compromiso de derrocar al régimen iraní.

09/09/2026 | 20:26Redacción Cadena 3

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Netanyahu amenazó a Siria.

FOTO: Netanyahu amenazó a Siria.

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Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) -- El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, realizó hoy una visita a las tropas israelíes en territorio sirio, donde aseguró que Israel mantiene el "control absoluto" sobre una franja que se extiende desde el monte Hermon hasta el río Yarmouk. Además, se comprometió a derrocar al Gobierno de Irán.

"Controlamos toda el área desde la cima del monte Hermon hasta Yarmouk, y desde aquí hasta el mar Mediterráneo, un control absoluto a diferencia de lo que hemos tenido antes", expresó Netanyahu en un video difundido por su oficina.

Durante su visita, Netanyahu estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Israel Katz, y el subjefe del Estado Mayor, Tamir Yadai. El primer ministro enfatizó que Israel no permitirá la instalación de un "ejército terrorista" en su frontera.

Además, Netanyahu manifestó que Israel está "muy cerca" de lograr la derrota del Gobierno de Irán y reafirmó su compromiso para alcanzar ese objetivo. Las tropas israelíes se han desplazado a una zona de amortiguación bajo supervisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a otras áreas del sur de Siria desde la caída del Gobierno de Bashar al-Assad en diciembre de 2024.

Desde entonces, han mantenido una presencia constante en la región. Siria ha demandado en múltiples ocasiones la retirada de las fuerzas israelíes. Recientemente, una comisión de la ONU afirmó que la creciente presencia militar de Israel en el sur de Siria podría considerarse como una "ocupación beligerante" y que algunas de las acciones realizadas podrían constituir crímenes de guerra. Israel ha rechazado tales afirmaciones, argumentando que su presencia es una medida de seguridad temporal.

Lectura rápida

¿Qué afirmó Netanyahu?
El primer ministro israelí aseguró que su país tiene control absoluto sobre una franja de Siria.

¿Quién acompañó a Netanyahu?
El primer ministro estuvo acompañado por el ministro de Defensa Israel Katz y el subjefe del Estado Mayor Tamir Yadai.

¿Qué dijo sobre Irán?
Netanyahu afirmó que Israel está "muy cerca" de derrotar al Gobierno de Irán y se comprometió a lograrlo.

¿Qué reclama Siria?
Siria ha exigido en varias ocasiones la retirada de las tropas israelíes de su territorio.

¿Qué opinó la ONU sobre Israel?
Una comisión de la ONU indicó que la presencia israelí en Siria podría considerarse una "ocupación beligerante".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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