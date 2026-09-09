Agustín Giay anotó y Palmeiras venció a Liga de Quito en la ida de cuartos de final

Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) - En un emocionante encuentro, el Palmeiras de Brasil logró una victoria por 1-0 sobre la Liga Universitaria de Quito en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este triunfo fue posible gracias a la destacada actuación del argentino Agustín Giay, quien anotó su primer gol con la camiseta del club.

El partido se llevó a cabo en San Pablo, donde el equipo local mostró una clara superioridad sobre su oponente. A los 26 minutos del primer tiempo, el delantero Víctor Roque recuperó una pelota cerca del área rival, realizó un remate de media distancia que fue desviado por el arquero, y fue entonces cuando Agustín Giay apareció para marcar de cabeza y adelantar a su equipo.

A lo largo del encuentro, la Liga Universitaria de Quito, obligada a buscar el empate, no logró inquietar al Palmeiras, que mantuvo el control del balón y de las ocasiones. Los dirigidos por Gustavo Álvarez solo lograron un remate al arco, mientras que su rival tuvo seis oportunidades claras.

Este gol representa un hito significativo para Agustín Giay, quien ha demostrado un buen nivel en el campo y estuvo muy cerca de ser convocado para el último Mundial bajo la dirección de Lionel Scaloni.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 16 de septiembre en la altura de Quito, Ecuador. El equipo que avance de esta llave se enfrentará al ganador del duelo entre Fluminense y Platense, donde el equipo de Río de Janeiro se impuso 2-0 en el encuentro de ida.