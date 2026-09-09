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Agustín Giay anotó y Palmeiras venció a Liga de Quito en la ida de cuartos de final

Palmeiras se impuso 1-0 en el partido de ida de los cuartos de final. El argentino Agustín Giay marcó su primer gol con el club brasileño en un encuentro dominado por los locales.

09/09/2026 | 21:14Redacción Cadena 3

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Giay gritó su primer gol con Palmeiras

FOTO: Giay gritó su primer gol con Palmeiras

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Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) - En un emocionante encuentro, el Palmeiras de Brasil logró una victoria por 1-0 sobre la Liga Universitaria de Quito en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Este triunfo fue posible gracias a la destacada actuación del argentino Agustín Giay, quien anotó su primer gol con la camiseta del club.

El partido se llevó a cabo en San Pablo, donde el equipo local mostró una clara superioridad sobre su oponente. A los 26 minutos del primer tiempo, el delantero Víctor Roque recuperó una pelota cerca del área rival, realizó un remate de media distancia que fue desviado por el arquero, y fue entonces cuando Agustín Giay apareció para marcar de cabeza y adelantar a su equipo.

A lo largo del encuentro, la Liga Universitaria de Quito, obligada a buscar el empate, no logró inquietar al Palmeiras, que mantuvo el control del balón y de las ocasiones. Los dirigidos por Gustavo Álvarez solo lograron un remate al arco, mientras que su rival tuvo seis oportunidades claras.

Este gol representa un hito significativo para Agustín Giay, quien ha demostrado un buen nivel en el campo y estuvo muy cerca de ser convocado para el último Mundial bajo la dirección de Lionel Scaloni.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 16 de septiembre en la altura de Quito, Ecuador. El equipo que avance de esta llave se enfrentará al ganador del duelo entre Fluminense y Platense, donde el equipo de Río de Janeiro se impuso 2-0 en el encuentro de ida.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Palmeiras venció 1-0 a Liga de Quito en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Quién fue el autor del gol?
El gol fue anotado por Agustín Giay, quien marcó su primer tanto con el club.

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta?
El partido de vuelta se jugará el miércoles 16 de septiembre en Quito, Ecuador.

¿Cómo fue el rendimiento de Palmeiras?
Palmeiras dominó el encuentro, generando seis remates al arco frente a uno solo de Liga de Quito.

¿Qué implica este resultado?
El ganador de esta llave enfrentará al vencedor del partido entre Fluminense y Platense.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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