Los Arcos del Diablo: Un asombroso hallazgo sobre la construcción de monumentos prehistóricos en Inglaterra

Los Arcos del Diablo, una impresionante alineación de piedras en el norte de Inglaterra, fueron construidos con enormes bloques de 25 toneladas que fueron trasladados a mano a una distancia de al menos 18 kilómetros, según un nuevo estudio realizado por la Universidad Curtin en colaboración con la Universidad de York. Este hallazgo revela un notable logro de la ingeniería prehistórica y sugiere que la elección de la fuente de las piedras podría haber tenido un significado cultural o espiritual.

Los Arcos del Diablo, que alcanzan hasta siete metros de altura, se ubican cerca de Boroughbridge, en el norte de Inglaterra. A pesar de su imponente tamaño, hasta ahora no se había podido determinar el origen de las piedras que los componen. La investigación, que data de aproximadamente 2000 a.C., identificó a Brimham Rocks como la fuente geológica de los bloques, un área rocosa en Yorkshire.

El autor principal del estudio, Dr. Anthony Clarke, de la Escuela de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad Curtin, destacó que este descubrimiento desafía las ideas previas sobre las decisiones que tomaron las personas prehistóricas al construir monumentos. "Nuestra investigación muestra que estas piedras no fueron simplemente tomadas de la fuente más cercana; fueron elegidas deliberadamente de un paisaje desafiante a 18 kilómetros de distancia", afirmó el Dr. Clarke.

Anteriormente, se había identificado a Plumpton Rocks, un sitio más cercano, como la probable fuente de las piedras. Sin embargo, los nuevos hallazgos apuntan a Brimham Rocks, demostrando que los constructores prehistóricos transportaron estas enormes piedras mucho más lejos de lo que se pensaba. "Cada piedra pesa más de 25 toneladas, por lo que moverlas habría requerido una planificación, coordinación y habilidades de ingeniería increíbles", agregó.

La investigación sugiere que la ubicación de donde provienen las piedras puede haber tenido un significado simbólico o espiritual para los constructores. Dr. Jim Leary, coautor del estudio, señaló que estos resultados cambian la forma en que los investigadores pueden interpretar la construcción de monumentos prehistóricos. "Estas evidencias muestran que las comunidades antiguas tomaron decisiones deliberadas y significativas sobre el origen de sus piedras", explicó.

Para determinar el origen de las piedras, los investigadores utilizaron una técnica de muestreo de bajo impacto. Usaron cinta adhesiva para recoger pequeñas partículas minerales de las piedras sin dañar el monumento. Luego, analizaron las "huellas dactilares" de edad de esos granos y las compararon con muestras geológicas de posibles fuentes. Los resultados confirmaron que los Arcos del Diablo provenían de Brimham Rocks.

El Dr. Clarke mencionó que ahora planean aplicar esta técnica no invasiva en otras piedras de pie cuyos orígenes aún no se conocen. También esperan realizar excavaciones específicas tanto en los Arcos del Diablo como en el área de origen recién identificada. "Estos próximos pasos podrían ayudarnos a comprender mejor cuándo se movieron las piedras y cómo se construyeron estos extraordinarios monumentos", concluyó.

Justin Scully, gerente general de National Trust para Fountains Abbey y Brimham Rocks, expresó su gratitud hacia los investigadores por ayudar a descubrir este nuevo capítulo en la historia de las piedras y profundizar la comprensión de las personas que dieron forma a este paisaje hace miles de años.

El estudio titulado "Sourcing Prehistórico Deliberado de los Arcos del Diablo, la fila de piedras más alta de Gran Bretaña" fue publicado en las Actas de la Royal Society A.