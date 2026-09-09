El cometa interestelar 3I/ATLAS reveló altos niveles de metanol, sorprendiendo a los astrónomos

El cometa interestelar 3I/ATLAS continúa asombrando a los astrónomos. Nuevas observaciones realizadas por el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), en las que participa el National Radio Astronomy Observatory de EE. UU., mostraron que este visitante interstelar contiene una cantidad inusualmente alta de metanol. De hecho, la abundancia de metanol en 3I/ATLAS supera a la observada en casi todos los cometas conocidos de nuestro propio sistema solar.

"Observar 3I/ATLAS es como tomar una huella dactilar de otro sistema solar", expresó Nathan Roth, autor principal de esta investigación y profesor de la American University. "Los detalles revelan de qué está hecho, y está repleto de metanol de una manera que no solemos ver en los cometas de nuestro propio sistema solar".

Una huella química de otro sistema solar

El equipo de investigación utilizó el Atacama Compact Array en Chile para observar 3I/ATLAS en varias fechas a finales de 2025, mientras se acercaba al Sol. A medida que la luz solar calentaba la superficie helada del cometa, se liberaron gases y polvo, creando una brillante nube (o coma) alrededor de su núcleo.

Al estudiar las moléculas en esta coma, los astrónomos pudieron identificar la composición química del material transportado por el cometa. Dado que 3I/ATLAS se originó fuera de nuestro sistema solar, estas mediciones proporcionan una rara oportunidad para investigar cómo pueden formarse pequeños cuerpos helados en otro sistema planetario sin salir del nuestro.

Los científicos se concentraron en las débiles firmas submilimétricas de dos moléculas: el metanol (CH 3 OH), un tipo de alcohol, y el cianuro de hidrógeno (HCN), una molécula orgánica que contiene nitrógeno, comúnmente vista en cometas.

ALMA reveló que 3I/ATLAS contiene una cantidad inusualmente alta de metanol en relación con el cianuro de hidrógeno. En dos fechas de observación, los investigadores midieron relaciones de metanol a HCN de aproximadamente 70 y 120. Estos valores colocan a 3I/ATLAS entre los cometas más ricos en metanol jamás estudiados en el sistema solar.

Una química inusual apunta a orígenes diferentes

Las mediciones sugieren que el hielo dentro de 3I/ATLAS se formó bajo condiciones muy diferentes a las experimentadas por la mayoría de los cometas de nuestro sistema solar.

Observaciones anteriores con el James Webb Space Telescope encontraron que 3I/ATLAS tenía una coma dominada por dióxido de carbono mientras aún estaba lejos del Sol. Las nuevas mediciones de ALMA ahora añaden abundante metanol a la creciente lista de características inusuales en la composición química del cometa.

La alta resolución de ALMA para imágenes también permitió a los astrónomos rastrear cómo diferentes moléculas se liberan y viajan desde el cometa. Las observaciones revelaron un contraste sorprendente entre el metanol y el cianuro de hidrógeno.

El cianuro de hidrógeno parece originarse principalmente del cuerpo central del cometa, o núcleo. Este comportamiento es común entre los cometas de nuestro sistema solar. Sin embargo, el metanol parece provenir tanto del núcleo como de partículas de hielo flotando dentro de la coma.

Pequeños granos de hielo actúan como mini-cometas

Estos pequeños granos de hielo se comportan efectivamente como mini-cometas. A medida que 3I/ATLAS se acerca al Sol y las temperaturas aumentan, el hielo dentro de los granos se convierte en gas y libera metanol adicional en la coma circundante.

Los astrónomos han observado un comportamiento similar en algunos cometas de nuestro propio sistema solar. Sin embargo, esta es la primera vez que los investigadores han rastreado la física detallada de este tipo de liberación en un objeto que se originó en el espacio interestelar.

El cometa 3I/ATLAS es solo el tercer objeto confirmado que se ha observado ingresar a nuestro sistema solar desde el espacio interestelar, después de 1I/'Oumuamua y 2I/Borisov. Estudios de estos visitantes anteriores también descubrieron características inusuales.

A medida que los astrónomos encuentran y examinan más objetos interestelares, cada uno ofrece otra oportunidad para comparar nuestro sistema solar con sistemas planetarios en otras partes de la galaxia. La química inusual de 3I/ATLAS está añadiendo otra pieza intrigante al panorama más amplio de cómo se forman los planetas, cometas y otros cuerpos pequeños alrededor de estrellas distantes.