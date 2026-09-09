El fotógrafo Fino Pizarro, sobre Chiche Gelblung: “Fue una aventura y aprendizaje trabajar con él”

La partida física del reconocido periodista y editor Samuel "Chiche" Gelblung causó una profunda conmoción en los medios de comunicación del país y el programa "Amamos Argentina" rindió un sentido homenaje a su legado.

En diálogo con Cadena 3, el destacado fotógrafo Fino Pizarro repasó lo que significó haber trabajado codo a codo con él durante los tres o cuatro años en los que estuvo radicado en Córdoba.

A pesar de ser un paso breve en el tiempo, Pizarro destacó que esa experiencia dejó una marca imborrable en su carrera y la definió como una auténtica "aventura" repleta de aprendizaje y crecimiento profesional.

El reportero gráfico remarcó que, si bien Chiche ya era una figura plenamente exitosa en los medios gráficos nacionales al momento de llegar a la provincia, mantuvo una actitud "muy docente" con el equipo local.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En una época en la que muchos editores relegaban a los fotógrafos a un rol secundario o de meros "chicos de los mandados", Gelblung marcó una clara diferencia al mostrar un enorme respeto por el trabajo periodístico y fotográfico.

Pizarro recordó que el editor los hacía viajar, aprender y les explicaba minuciosamente el fundamento narrativo de cada cobertura, ofreciéndoles una formación técnica que no era habitual en los medios cordobeses de aquel entonces.

Entre sus recuerdos, Pizarro rememoró un valioso consejo que le dio la periodista argentina María Laura Vignolo, cuando se cruzaron en la provincia de Catamarca durante la cobertura del caso María Soledad.

En esa oportunidad, Vignolo le recomendó no prestar atención a las cosas malas que pudieran decirse sobre Chiche y concentrarse en aprender todo lo posible de él.

El fotógrafo siguió esa indicación al pie de la letra y comprobó que Gelblung poseía un conocimiento y un manejo de la fotografía únicos, muy por encima de la mirada que tenían otros editores de la época.

Al abordar el fuerte carácter del célebre periodista, Pizarro reconoció, entre risas, que Chiche solía ser bastante "chinchudo", aunque aclaró que mantuvieron una relación profesional excelente.

Para graficar su exigente estilo de trabajo, el fotógrafo compartió una inolvidable anécdota: en una ocasión, le relató entusiasmado a Gelblung una escena genial que había presenciado, pero admitió que no llevaba su cámara encima.

Tras escucharlo, el editor lo miró seriamente y le dejó una enseñanza pragmática e instructiva: "Nunca más cuentes una foto que no tenés".

Finalmente, la conversación sirvió como un caluroso homenaje a un mentor que continuará presente a través del trabajo de los profesionales, que ayudó a formar en las calles.