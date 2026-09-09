Zeballos y Andreozzi se despiden del US Open tras caer en cuartos de dobles masculinos
Horacio Zeballos y Guido Andreozzi fueron eliminados en los cuartos de final del US Open en dobles masculinos, cada uno con su pareja, quedando fuera de la lucha por el título.
FOTO: Andreozzi y Guinard
Buenos Aires, 9 septiembre (NA) - Horacio Zeballos y Guido Andreozzi, los representantes argentinos, no lograron avanzar en los cuartos de final del torneo de dobles masculinos del US Open. Zeballos, junto al español Marcel Granollers, enfrentaron a la pareja compuesta por Joe Salisbury y Rajeev Ram, siendo derrotados por 6-4 y 6-4.
Por su parte, Andreozzi, quien formó dupla con el francés Manuel Guinard, se midió ante Harri Heliövaara y Henry Patten, cayendo en un disputado encuentro que terminó 7-6, 6-7 y 2-6.
La eliminación de Zeballos y Granollers les impide revalidar el título obtenido en 2025, donde se consagraron campeones del US Open, además de haber ganado Roland Garros en 2025 y 2026. La derrota ante la dupla británico-estadounidense truncó sus aspiraciones de continuar en el certamen.
El partido de Zeballos y Granollers se destacó por la efectividad en el saque de Salisbury y Ram, quienes lograron un 76% de puntos ganados con su primer servicio. La solidez de esta pareja se evidenció a lo largo de los dos sets, donde lograron tres quiebres que marcaron la diferencia en el encuentro, que tuvo una duración de 1 hora y 27 minutos.
En cuanto a la actuación de Andreozzi y Guinard, el partido fue parejo hasta el quiebre en el segundo set. Iniciaron el tie-break del primer set con una victoria de 9-7, pero en el segundo, cayeron 7-3, lo que los llevó a un tercer set donde no lograron mantener la energía y terminaron perdiendo 6-2.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Zeballos y Andreozzi?
Ambos jugadores argentinos fueron eliminados en los cuartos de final del US Open en dobles masculinos.
¿Con quiénes jugaron?
Zeballos formó pareja con Marcel Granollers y Andreozzi con Manuel Guinard.
¿Cuáles fueron los resultados?
Zeballos y Granollers perdieron 6-4, 6-4; Andreozzi y Guinard cayeron 7-6, 6-7, 2-6.
¿Qué significó esta eliminación?
Ambos quedaron fuera de la posibilidad de revalidar el título del US Open y otros torneos donde habían triunfado.
¿Cuál fue la clave del partido de Zeballos?
La efectividad en el saque de Salisbury y Ram, quienes ganaron el 76% de los puntos con su primer saque.
[Fuente: Noticias Argentinas]