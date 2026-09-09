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Quiniela nocturna: conocé los números ganadores de hoy miércoles 9 de septiembre.

El sorteo número 26557 de la quiniela nocturna se realizó el miércoles 9 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 5103, correspondiente a la interpretación tradicional "A primera (San Cono)".

09/09/2026 | 21:00Redacción Cadena 3

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El sorteo número 26557 de la quiniela nocturna se llevó a cabo el miércoles 9 de septiembre a las 21:00. El número a la cabeza fue 5103, que se interpreta tradicionalmente como A primera (San Cono).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 5103
2° 3733
3° 7248
4° 6714
5° 9735
6° 8812
7° 2064
8° 7009
9° 6839
10° 1244
11° 0996
12° 9670
13° 3862
14° 0416
15° 0220
16° 5511
17° 0867
18° 6176
19° 3762
20° 2334

Lectura rápida

¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 26557 de la quiniela nocturna.

¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 9 de septiembre a las 21:00.

¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 5103.

¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (San Cono)".

¿Cuáles fueron los números ganadores?
Los números ganadores fueron 5103, 3733, 7248, entre otros.

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