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Alberto Fuguet presenta 'Ushuaia': una novela sobre la complejidad de los lazos familiares

La nueva obra del autor chileno narra la historia de Leticia y su hijo Bruno, explorando sus emociones y el impacto del pasado en sus vidas. Un viaje literario a través de distintas épocas.

09/09/2026 | 21:27Redacción Cadena 3

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Alberto Fuguet

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Buenos Aires, 9 de septiembre (NA) - Alberto Fuguet presenta en su obra Ushuaia (un destino melodramático) una narrativa centrada en las relaciones familiares, marcada por el amor, las diferencias y las palabras no dichas. Publicada por Tusquets, la novela narra la vida de Leticia Lucero, una mujer originaria de San Luis que se traslada a Chile, y su hijo Bruno, un joven que encuentra en la escritura una forma de interactuar con su entorno.

La historia se inicia con un evento que define el destino de sus personajes y avanza a través de diversas épocas y escenarios: la Argentina de finales de los años 70, el Festival de Viña de 1985 y los primeros años del siglo XXI. El relato no sigue una estructura cronológica, sino que se desarrolla mediante testimonios, recuerdos, entradas de blog, notas de prensa y fragmentos de ficción. Este enfoque permite que la historia familiar se presente de manera fragmentada, lo que invita al lector a completar lo que los personajes no logran expresar.

En el núcleo de la obra se encuentra la relación entre Leticia y Bruno. Ella es una mujer intensa e independiente, marcada por un pasado que prefiere mantener alejado. Por su parte, Bruno parece experimentar cada estímulo con una sensibilidad que complica su conexión con los demás y consigo mismo. La novela explora esta tensión central: dos personas unidas por la sangre que, a menudo, no logran entenderse, pero que permanecen ligadas por una necesidad afectiva ineludible.

Uno de los aspectos más notables de Ushuaia es la forma en que Fuguet integra el melodrama en una narrativa que, en gran parte de su trayectoria, se asoció con personajes urbanos y una mirada más objetiva sobre la experiencia contemporánea. En esta ocasión, el autor adopta la emoción como elemento central y crea una historia donde la intimidad familiar tiene un peso significativo, al igual que los acontecimientos que la rodean.

El título también actúa como una idea más que como una simple referencia geográfica. Ushuaia simboliza el límite, la distancia y un lugar que puede imaginarse sin necesidad de haberlo visitado. En la novela, esta condición de frontera se relaciona con los personajes: estar lejos puede representar aislamiento, pero también la oportunidad de renacer.

La experiencia periodística de Fuguet, autor de Tinta roja y Mala onda, se refleja en la estructura del libro. La inclusión de documentos, voces y registros diversos ofrece una mirada casi investigativa sobre la historia familiar y evita que el relato se limite a una única perspectiva. El resultado fusiona técnicas del periodismo con recursos de la ficción, abordando una de las preocupaciones constantes del autor: observar a las personas en lugar de crear personajes ideales.

Con 344 páginas, Ushuaia se presenta como una novela de madurez en la que Fuguet revisita algunos de sus temas recurrentes desde una óptica más personal. La relación entre madre e hijo, los secretos familiares, la dificultad en la comunicación y la posibilidad de un nuevo comienzo se convierten en los ejes de un relato que prioriza la permanencia de sus personajes en la memoria del lector.

Lectura rápida

¿Cuál es el tema principal de la novela?
Explora la relación entre una madre y su hijo, abordando emociones, secretos familiares y la dificultad de comunicación.

¿Quién es el autor de 'Ushuaia'?
El autor es Alberto Fuguet, un escritor chileno reconocido por su obra literaria.

¿En qué épocas se desarrolla la historia?
La novela abarca varias épocas, incluyendo la Argentina de finales de los 70 y el Festival de Viña de 1985.

¿Qué estructura narrativa utiliza Fuguet?
La historia se presenta de manera fragmentada, a través de testimonios, recuerdos y distintos registros.

¿Qué simboliza Ushuaia en la novela?
Representa el límite y la distancia, simbolizando tanto aislamiento como la posibilidad de un nuevo comienzo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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