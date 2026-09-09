Autos eléctricos: crecen las ventas en Argentina y el ahorro en combustible supera el 80% anual

FOTO: El auge de los vehículos eléctricos en Argentina

El mercado de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables continúa ganando espacio en Argentina, en un contexto en el que cada vez más consumidores incorporan nuevas alternativas de movilidad.

En el marco del Día Mundial del Auto Eléctrico, desde el sector destacaron el crecimiento de las ventas, el desarrollo de nuevos modelos y el avance de la infraestructura de carga.

Christian Albinati, gerente de Producto de BYD, en diálogo con Cadena 3 señaló que la compañía alcanzó un importante crecimiento tanto a nivel internacional como en el mercado argentino. A nivel global, la empresa celebró la venta de 17 millones de vehículos de nuevas energías, que incluyen modelos 100% eléctricos e híbridos enchufables.

En Argentina, en tanto, BYD alcanzó recientemente las primeras 10.000 unidades comercializadas, un hito que la compañía considera significativo para el desarrollo de la movilidad eléctrica en el país.

El crecimiento del sector también está acompañado por una mayor variedad de modelos. Según Albinati, actualmente existen alternativas para distintos perfiles de usuarios y necesidades.

“Antes el cliente se adaptaba a lo que había en el mercado y hoy en día hay tecnología disponible para cada necesidad”, explicó.

Entre los modelos más vendidos de la compañía se encuentra el Dolphin Mini, un vehículo 100% eléctrico que acumula cerca de 3.000 unidades comercializadas durante el año.

La empresa esperaba inicialmente que el modelo tuviera una mayor aceptación entre los consumidores jóvenes. Sin embargo, Albinati destacó que el público terminó siendo mucho más amplio y abarca diferentes grupos etarios.

La oferta también incluye vehículos híbridos enchufables destinados a quienes realizan trayectos más extensos y necesitan combinar autonomía eléctrica con un motor convencional.

Dentro de la gama de vehículos electrificados, la Shark ocupa un lugar particular por tratarse de una pick-up híbrida enchufable.

El modelo apunta directamente a uno de los segmentos más importantes del mercado automotor argentino: el de las camionetas.

“Argentina es un país muy pick-upero”, destacó Albinati, al explicar que la tecnología eléctrica y el sistema híbrido permiten incorporar nuevas prestaciones vinculadas con el consumo, la autonomía y el confort.

El ejecutivo resaltó además el bajo nivel de ruido y el equipamiento del vehículo como algunos de los aspectos que diferencian a esta nueva generación de pick-ups.

Más allá de la tecnología, uno de los argumentos que impulsa la adopción de vehículos eléctricos es el costo de utilización.

Albinati ejemplificó el ahorro con un vehículo cuya autonomía alcanza los 380 kilómetros. Según explicó, una carga domiciliaria nocturna puede representar un costo cercano a los 8.000 pesos y permitir recorrer esa distancia.

A partir de ese cálculo, sostuvo que el ahorro anual frente al uso de combustible puede superar el 80%, aunque el resultado depende de variables como los kilómetros recorridos, el precio de la nafta y el costo de la electricidad.

Para facilitar esta comparación, BYD lanzó una calculadora que permite estimar el ahorro de cada vehículo. El usuario debe ingresar datos como los kilómetros que recorre anualmente, el precio del combustible y el costo de la energía para obtener una estimación personalizada.

El avance de la movilidad eléctrica también se refleja en Córdoba. De acuerdo con Albinati, la provincia se encuentra entre las jurisdicciones donde existe mayor demanda de vehículos eléctricos.

Uno de los factores que favorecen esta expansión es el desarrollo de la infraestructura de carga. A nivel nacional, el sector ya contabiliza más de 250 puntos de carga, mientras que Córdoba también incrementó su red pública.

Sin embargo, desde el sector consideran que buena parte de los usuarios continúa optando por realizar la carga en sus propios hogares, especialmente durante la noche.

Esta posibilidad permite reducir la dependencia de los cargadores públicos y aprovechar tarifas eléctricas diferenciadas para la carga domiciliaria.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La expansión de los vehículos eléctricos plantea, al mismo tiempo, la necesidad de ampliar la red de estaciones de carga.

Los cargadores públicos tienen distintas características y velocidades. Los equipos rápidos permiten, en determinadas condiciones, realizar una carga del 20% al 80% en aproximadamente 40 minutos.

Para planificar los viajes, también existen aplicaciones que permiten conocer la ubicación de los cargadores y consultar si están disponibles, funcionando o siendo utilizados.

La expectativa del sector es que las inversiones públicas y privadas permitan construir una red cada vez más amplia y formar corredores de carga que conecten diferentes puntos del país.

Entrevista de "Informados al Regreso"