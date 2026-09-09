Apple lanza el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, y nuevos modelos de Apple Watch

Apple llevó a cabo su evento de otoño, donde presentó varios dispositivos innovadores, entre ellos el esperado iPhone Duo, su primer teléfono plegable. Este dispositivo cuenta con una pantalla interna de 7.6 pulgadas y una externa de 5.4 pulgadas, ofreciendo una experiencia de usuario única.

El iPhone Duo se destacó por su diseño inspirado en la versatilidad del iPad, incorporando una cámara bajo la pantalla que permite una experiencia de visualización completa. Según Apple, el dispositivo ofrece hasta 31 horas de reproducción de video en su pantalla interna y hasta 44 horas en la externa.

Además, el nuevo iPhone está equipado con un sistema de cámaras de 48 megapíxeles, lo que mejora considerablemente la calidad de las fotografías, permitiendo a los usuarios tomar selfies con la cámara trasera utilizando la pantalla externa como vista previa.

El precio de partida del iPhone Duo es de $1,999, y las pre-ordenes comenzarán el 16 de octubre, con disponibilidad en tiendas a partir del 23 de octubre.

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

Los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max mantienen el diseño de sus predecesores, pero presentan importantes mejoras en sus cámaras. La serie Pro ahora incluye un sensor de 48 megapíxeles con apertura variable, mejorando la fotografía en condiciones de poca luz.

Ambos modelos están disponibles a partir de $1,199 y $1,299 respectivamente, y las pre-ordenes se abrirán el 18 de septiembre.

Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4

Los nuevos modelos de Apple Watch introducen características innovadoras, como la nueva función de "Reconocimiento de Sonidos", que alerta a los usuarios sobre sonidos significativos, como alarmas o llantos de bebés. Estos modelos no solo mejoran en hardware, sino también en software, integrando funciones de inteligencia artificial que permiten recordar detalles de conversaciones.

El Apple Watch Series 12 tiene un precio de $399 y el Apple Watch Ultra 4 a $499, ambos disponibles para pre-ordenar hoy.

AirPods 5

Los AirPods 5 también fueron anunciados, destacándose por su mejora en la calidad de sonido y la cancelación activa de ruido. Estos auriculares ofrecen hasta cinco horas de escucha con una sola carga, y su precio inicia en $129.

Aplicación de Salud Renovada

Por último, Apple presentó una versión renovada de su aplicación de Salud, que ahora incluye una pestaña de "Insights" que proporciona información personalizada sobre la salud del usuario. Esta actualización se lanzará más adelante este año.