Brügge pide diferenciar a quienes no pueden pagar de los que históricamente no pagan

El diputado nacional Juan Brügge (Partido Demócrata Cristiano) puso el eje en una distinción que considera fundamental para cualquier política de alivio financiero: separar a quienes quieren pagar y no pueden de aquellos que históricamente han evitado cumplir con sus obligaciones.

En diálogo con Cadena 3, el legislador cordobés explicó que el escenario actual es más complejo que en el pasado. Ya no se trata solo de deudas bancarias tradicionales, sino también de créditos tomados a través de tarjetas, billeteras virtuales y plataformas digitales.

“Hay que diferenciar bien lo que son las deudas provenientes del sistema bancario… la gente se ha endeudado no solo con un préstamo del banco y la tarjeta de crédito, sino también a través de billeteras virtuales y plataformas digitales”, dijo.

Un mecanismo excepcional, no permanente

Brügge defendió que su proyecto está pensado exclusivamente para rehabilitar a las personas que quedaron fuera del sistema financiero por dificultades reales. Por eso lo limita a deudas contraídas hasta mayo de este año, evitando que se convierta en un incentivo para dejar de pagar.

“Lo que queremos es volver a rehabilitar a las personas que han quedado fuera del sistema financiero con un mecanismo excepcional y no permanente.”

La fecha de corte busca cortar de raíz la especulación de quienes podrían pensar en suspender pagos ante la posibilidad de una futura ley de alivio.

Una salida que no necesita ley

Como medida inmediata, el diputado propuso que el ministro de Economía, Luis Caputo, ordene al Banco Central bajar el nivel de encaje de los bancos, hoy cercano al 45%. En la región, Uruguay exige el 12%, Paraguay el 15% y Chile el 4,5%.

Según Brügge, si se reduce al 25% y esos fondos se destinan únicamente a refinanciar deudas morosas a tasas más bajas, se generaría una primera respuesta concreta sin necesidad de esperar el trámite legislativo.

“No sería necesario una ley, sino que sería meramente una decisión regulatoria del Banco Central”, añadió.

El debate de fondo

El legislador reconoció que siempre existe el riesgo de que una política de alivio genere expectativas de no pago. Por eso insiste en que la diferenciación entre deudores de buena fe y deudores contumaces debe ser el punto de partida de cualquier solución.

Mientras el Congreso avanza hacia un dictamen sobre endeudamiento (previsto para el 29 de septiembre), la propuesta de Brügge pone sobre la mesa una pregunta central: cómo ayudar a quienes realmente no pueden sin premiar a quienes históricamente eludieron sus responsabilidades.