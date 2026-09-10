Más de 63.000 edificios inspeccionados en Venezuela tras los recientes terremotos

FOTO: Tareas en el edificio Los Ojos de Chávez, afectado por los terremotos, en Caracas.

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- Un total de 63.179 inmuebles que pudieron resultar afectados por los sismos del pasado 24 de junio en Venezuela ya fueron inspeccionados, informó la Agencia Venezolana de Noticias oficial (AVN).

De los inmuebles revisados, 36.698 resultaron con etiqueta verde, es decir, en plenas condiciones de habitabilidad, en tanto 14.900 recibieron etiqueta amarilla, lo que implica necesidad de refacciones, detalló el jefe de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés.

Por otra parte, con etiqueta roja resultaron 11.561 inmuebles, que requieren trabajos de obra civil de consideración para volver a ser habitados o deberían ser demolidos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó el miércoles la entrega de 151 nuevas viviendas a igual número de familias afectadas por los sismos, de un total de 528 casas asignadas.

En ese marco, la mandataria precisó que del total se entregaron "10 en Caracas (centro), 80 en Monagas (este), 32 en Nueva Esparta (noreste), 20 en Trujillo (oeste) y nueve en Carabobo (oeste)".

Rodríguez recordó que el Gobierno que dirige se mantiene con la construcción y rehabilitación de viviendas, además de apoyar a las víctimas a través de planes de financiamiento para compras en el mercado secundario y alquileres.