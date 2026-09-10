La situación de los jugadores apartados de River: qué sucedió y qué falta por resolver

Buenos Aires, 10 septiembre (NA) -- River se convirtió en el centro de atención en el ámbito deportivo debido a la notable cantidad de jugadores que fueron apartados durante la última pretemporada. Estos futbolistas entrenaron en el Predio de Cantilo y pasaron largas horas en el famoso container.

Entre los jugadores apartados se encuentran Germán Pezzella, Andrés Herrera, Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda, Alex Woiski, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Santiago Lencina, Kevin Castaño y Matías Viña.

A medida que se acerca la mitad de septiembre, la situación contractual de muchos de estos futbolistas ha encontrado resolución, aunque aún quedan dos casos pendientes.

Pezzella, quien había sido una de las incorporaciones destacadas del club a mediados de 2024, decidió rescindir su contrato y se unió a Peñarol en Uruguay.

Por su parte, otros jugadores que también rescindieron sus contratos son Díaz, Meza y Woiski, quienes se incorporaron a Atlanta United de Estados Unidos, Independiente y Deportivo Táchira de Venezuela, respectivamente.

Además, seis jugadores fueron cedidos a préstamo. Maxi Salas, quien fue protagonista de una de las historias más comentadas del año tras el pago significativo que River hizo a Racing, ahora se encuentra en Independiente Rivadavia de Mendoza. Subiabre permanece en el fútbol argentino, jugando para Tigre, mientras que Lencina se trasladó al Burgos de España, Galarza Fonda al Inter Miami, Galoppo al Atlanta United y Castaño al Atlético Mineiro en Brasil.

El único jugador del grupo que logró ser vendido es Andrés Herrera, quien fue adquirido por el Columbus Crew de Estados Unidos por 1,2 millones de dólares.

Finalmente, los casos que aún restan por definir son los de Bustos y Viña. Bustos ya tiene un acuerdo para rescindir su contrato, mientras que Viña es el único que continuará entrenando apartado, ya que su situación está en espera de resolución con Flamengo.