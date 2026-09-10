FOTO: Rechazan nuevamente beneficios para acusados en el caso del crimen de Matías Berardi

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) – La Justicia ha decidido nuevamente rechazar los pedidos de beneficios para dos acusados en el caso del secuestro y crimen de Matías Berardi, ocurrido en 2010.

Los implicados son Elías Vivas y Celeste Moyano, quienes, según las pruebas presentadas durante el juicio, retuvieron al adolescente en un taller mecánico ubicado en Benavídez.

María Inés Daverio, madre de Matías, compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde reafirmó su compromiso con la búsqueda de justicia, afirmando que, a pesar del tiempo transcurrido, "vamos a pedir justicia siempre".

Previo a esta decisión, Vivas había solicitado la libertad condicional y Moyano había pedido salidas transitorias. Sin embargo, ambos requerimientos fueron rechazados por el tribunal en un nuevo fallo.

El caso

El 28 de septiembre de 2010, Matías fue secuestrado cuando regresaba de una fiesta. Horas después, mientras se encontraba cautivo en un taller de Benavídez, logró liberarse y escapar.

Sin embargo, al solicitar ayuda a varios vecinos, no obtuvo respuesta, ya que uno de los secuestradores gritó que el joven era un delincuente que había robado, lo que generó temor entre los vecinos y les impidió ayudarlo.

Tras ser recapturado, los delincuentes decidieron asesinarlo, y su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un descampado de Campana, con un disparo en la espalda.

Durante el juicio, se reveló que la banda delictiva tenía como objetivo robar una casa, pero al fracasar en su intento, decidieron mantener cautivo a Matías con la intención de pedir un rescate.

El Tribunal Oral Federal N°3 de San Martín condenó a varios de los involucrados, algunos de los cuales recibieron penas de prisión perpetua, mientras que otros fueron sentenciados a penas que oscilan entre los 17 y 24 años.

Agencia NA