Modelo de gestión con una inversión de US$ 30 millones en energía limpia e infraestructura

Córdoba. Fiel a su filosofía corporativa de priorizar la acción y los hechos concretos, el próximo 18 de septiembre Grupo Dinosaurio pone en funcionamiento el Parque Solar Dinosaurio en las cercanías de Deán Funes, el proyecto de energía fotovoltaica de mayor capacidad de la provincia de Córdoba y uno de los hitos de infraestructura privada más importantes en la historia de la compañía.

Esta megaobra encabeza la consolidación de un modelo de gestión integral que demuestra que el crecimiento económico es plenamente compatible con el cuidado de los recursos, el desarrollo territorial y el compromiso con las personas.

Infraestructura de escala, tecnología y capitales 100% propios

El Parque Solar demandó una inversión privada de USD 30 millones, financiada íntegramente con capitales propios del Grupo, reafirmando su solidez económica y compromiso de reinversión en la provincia.

Ubicado a 119 kilómetros de Córdoba Capital, sobre la Ruta Nacional 60 en el departamento Ischilín, el complejo se despliega sobre un predio de 75 hectáreas y alcanza una capacidad instalada de 40 MW.

La planta está conformada por 58.500 paneles solares bifaciales de última generación con sistema tracker, capaces de captar radiación solar por ambas caras y acompañar automáticamente el movimiento del sol durante el día. Toda la estructura se apoya sobre 10.500 pilotes metálicos enterrados en el terreno que le brindan máxima firmeza ante vientos y clima extremo, sumados a inversores de alta eficiencia de tecnología avanzada.

Asimismo, el complejo cuenta con cinco estaciones transformadoras cabinadas inteligentes, una estación transformadora y playa de maniobras operada en conjunto con Epec, diseñadas para vincular e inyectar la energía limpia directamente a la red de 66 kV del Sistema Interconectado Provincial.

La ejecución del proyecto liderado por Arengy (EPCM) requirió la articulación de organismos y firmas líderes globales: incorporó tecnología de Trina Solar y Huawei, contó con la participación de proveedores como Ingesa, Eicha, Transformadores Miron y Prysmian, y el asesoramiento técnico estratégico de Quantum American Corporation y Eling Energía, junto a la coordinación técnica con EPEC, la Secretaría de Energía de la Provincia y el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.

Autonomía energética e impacto en la red provincial

La producción del Parque Solar abastecerá la demanda eléctrica de las operaciones de Grupo Dinosaurio en Córdoba (Super MaMi, Dino Mall, desarrollos inmobiliarios, servicios financieros y hotelería). Los excedentes serán inyectados a la red administrada por EPEC, aportando estabilidad al sistema eléctrico provincial y generando energía limpia equivalente al consumo de más de 25.000 hogares, creando además condiciones favorables para el desarrollo productivo de su zona de influencia.

Eficiencia operativa y economía circular en tienda

La generación solar actúa en sinergia con un plan transversal de optimización energética desplegado en el 100% de las instalaciones comerciales del Grupo. Este esquema incluye la cobertura total de las superficies comerciales con tecnología LED, la automatización de luminarias en áreas comunes, el recambio progresivo de equipos de climatización hacia tecnología Inverter y el apagado programado de las flotas informáticas fuera del horario operativo para evitar consumos pasivos.

A su vez, el modelo incorpora circuitos permanentes de economía circular y gestión responsable de recursos. Entre las principales acciones se destacan la segregación y acopio comercial de cartón y plásticos, la optimización del consumo de agua en sanitarios públicos, la entrega de bolsas biodegradables, la campaña anual “Día sin Bolsas” y la instalación de islas comunitarias de separación de residuos en alianza con Coca-Cola Andina.

Compromiso humano y desarrollo comunitario

Entendiendo que la sostenibilidad comienza por el propio equipo y el entorno social, Grupo Dinosaurio respalda su gestión en programas permanentes que fortalecen la cultura interna, el bienestar laboral y la inclusión comunitaria.

En materia de bienestar laboral, la compañía impulsa beneficios concretos para sus colaboradores, otorgando licencias por maternidad y paternidad que superan los mínimos legales, kits de nacimiento para las familias, jornadas integrales de promoción de la salud y programas de formación continua en Higiene y Seguridad.

En el eje social y de accesibilidad, los centros comerciales del Grupo cuentan con la Hora Respetuosa, una iniciativa orientada a favorecer una experiencia de compra más amigable para personas dentro del Espectro Autista (TEA) mediante la reducción de estímulos sonoros y lumínicos. Asimismo, la inversión social se canaliza a través de la alianza entre Banco Dino y la Fundación Córdoba Mejora para el otorgamiento de becas, talleres de educación financiera y simulacros de entrevistas laborales para jóvenes, sumado al trabajo continuo con Cáritas para la recepción de microdonaciones voluntarias en líneas de caja.

"Creemos que las grandes transformaciones comienzan con decisiones concretas que generan valor para las personas, las comunidades y el lugar donde desarrollamos nuestra actividad. El Parque Solar representa una nueva muestra de esa forma de hacer empresa", expresaron voceros institucionales.

Ficha Técnica Resumida:

• Inversión: USD 30 millones (100% capitales propios).

• Capacidad instalada: 40 MW.

• Superficie: 75 hectáreas (Ruta Nacional 60, Dpto. Ischilín / Deán Funes).

• Equipamiento: 58.500 módulos bifaciales con trackers, 10.500 pilotes metálicos, 5 estaciones transformadoras inteligentes.

• Conexión: Estación transformadora propia operada en conjunto con EPEC.

• Equivalencia de generación: más de 25.000 hogares.