Día del Maestro: ¿mañana es feriado?

Cada 11 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Maestro, una jornada dedicada a homenajear a los trabajadores de la educación y que todos los años genera la misma pregunta: ¿es feriado y se suspenden las actividades?

La respuesta es que no se trata de un feriado nacional, aunque la fecha tiene un tratamiento especial dentro del sistema educativo. Por eso, el alcance de la jornada no es el mismo para docentes, alumnos y trabajadores de otros sectores.

¿Hay clases el 11 de septiembre?

El Día del Maestro suele funcionar como asueto escolar, por lo que en los establecimientos educativos generalmente no se dictan clases durante esa jornada.

La medida alcanza especialmente a jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias, aunque la modalidad puede estar sujeta a las disposiciones de cada jurisdicción o institución.

Para el resto de los trabajadores, el 11 de septiembre es una jornada laboral habitual, ya que no figura entre los feriados nacionales establecidos en el calendario argentino.

La diferencia entre un feriado nacional y una jornada especial dentro del ámbito educativo explica las dudas que aparecen cada año alrededor de esta fecha.

¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre?

La fecha fue elegida en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, quien murió el 11 de septiembre de 1888 en Paraguay.

Sarmiento quedó históricamente asociado con la expansión de la educación pública, la enseñanza y la formación docente en Argentina.

El origen de la conmemoración, sin embargo, se remonta varias décadas después de su muerte. En 1943, durante una conferencia interamericana de educación realizada en Panamá, se estableció la conveniencia de homenajear al maestro de escuela primaria el 11 de septiembre, en coincidencia con el aniversario del fallecimiento de Sarmiento.

La Argentina adoptó formalmente esa resolución en 1945, durante la presidencia de Edelmiro Farrell.

Día del Maestro y Día Mundial de los Docentes

La celebración argentina tiene además una fecha internacional diferente.

En 1994, la Unesco estableció el 5 de octubre como Día Mundial de los Docentes, pero la Argentina mantuvo el 11 de septiembre como fecha tradicional para homenajear a los maestros.

De esta manera, ambas jornadas conviven con alcances diferentes: el 11 de septiembre conserva en el país su carácter histórico y educativo vinculado con Sarmiento, mientras que el 5 de octubre corresponde a la celebración internacional impulsada por la Unesco.