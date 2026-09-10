Shanahan, el lavado de dinero y el Puerto de Rosario: "La inversión no era genuina"

La Justicia Federal de Rosario avanzó con la detención del financista y contador Gustavo Shanahan y de integrantes de su familia, en el marco de una investigación que busca determinar la existencia de un entramado internacional de lavado de dinero vinculado con la concesión del Puerto de Rosario. La causa intenta establecer si detrás de las inversiones que llegaron al puerto existieron fondos provenientes de actividades ilícitas y maniobras destinadas a ocultar su verdadero origen.

El fiscal federal Federico Reynares Solari explicó que la investigación tiene como antecedente una trama de corrupción desarrollada en Cataluña y que existen decisiones de la Audiencia Nacional de Madrid que fueron consideradas relevantes para reconstruir el recorrido del dinero. “Todo delito de lavado de dinero tiene que tener otro ilícito antecedente, otro delito antecedente”, señaló. En ese sentido, sostuvo que la pesquisa ubica ese delito precedente en hechos vinculados con la administración de la Generalitat de Cataluña.

Según la hipótesis fiscal, a partir de 2005 comenzaron a llegar fondos a la Argentina a través de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña, utilizando distintas compañías internacionales. Reynares Solari describió un complejo entramado societario que habría tenido como objetivo dificultar el seguimiento del dinero. “Hay un entramado societario que se arma para difuminar ese dinero ilícito”, afirmó, y mencionó sociedades instrumentales, confusión patrimonial y operaciones simuladas destinadas a quebrar la trazabilidad de los fondos.

El fiscal sostuvo que, para la investigación, las inversiones realizadas en Rosario no responderían exclusivamente a una lógica comercial genuina. “Nosotros lo que sostenemos es que esa inversión no era una inversión genuina”, explicó. Según la acusación, la circulación de esos fondos habría involucrado múltiples operaciones de lavado y el objetivo habría sido disimular el origen ilícito del dinero mediante diferentes movimientos financieros y societarios.

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Reynares Solari explicó que el avance de la causa responde también a un cambio de estrategia dentro de la Justicia Federal de Rosario. Junto con los fiscales Argibay Molina y Matías Hilal, comenzó a trabajar en el área de delitos complejos y definió como uno de los objetivos prioritarios investigar la circulación de dinero de origen presuntamente ilícito. “Entendíamos que eso era un debe muy grande y muy profundo de la Justicia Federal y nos propusimos tener como desafío estratégico llevar adelante este tipo de causas”, señaló.

En esa tarea también intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que cuenta con una oficina en Rosario. El fiscal vinculó este enfoque con la necesidad de investigar de manera conjunta el narcotráfico y los delitos económicos. Recordó además que Shanahan ya había sido condenado anteriormente por su participación en una estructura financiera vinculada con una banda narcotraficante, aunque aclaró que la actual investigación busca determinar responsabilidades específicas en esta nueva trama.

Uno de los interrogantes centrales es si Shanahan habría actuado solo o si existió una red más amplia de empresarios y operadores que permitió la llegada de los inversores al puerto. Reynares Solari reconoció que se trata de “un entramado muy grande” y sostuvo que las maniobras investigadas no habrían sido burdas, sino diseñadas para superar controles. “Son acciones bastante sutiles”, explicó. También admitió que hubo controles institucionales que no funcionaron como deberían y que será necesario determinar por qué.

El fiscal vinculó esa presunta falla con una mirada que durante años habría separado la problemática del narcotráfico urbano de la actividad portuaria de Rosario. “Parecía que lo que pasaba en la ciudad de Rosario no golpeaba las puertas de la Justicia Federal”, sostuvo. En su opinión, el crecimiento de la actividad portuaria y el volumen de mercaderías que se moviliza por la región obligaban desde hace tiempo a considerar al puerto como una posible ruta del narcotráfico y reforzar los controles sobre las operaciones comerciales y financieras.

En ese sentido, Reinares Solari fue contundente al señalar que hasta ahora la Justicia reaccionó principalmente después de que los cargamentos fueron descubiertos en otros países. “Hasta ahora venimos reaccionando sobre cuestiones que ya pasaron”, reconoció. Mencionó casos de estupefacientes vinculados con el puerto de Rosario que fueron detectados en Australia, Santos, Portugal y otros destinos. Para el fiscal, la cantidad de causas de contrabando portuario resulta muy baja en relación con la magnitud del complejo portuario, por lo que consideró necesario profundizar los controles y el intercambio de información internacional.

Finalmente, el fiscal confirmó que la investigación incluye pedidos de captura internacional y que Jordi Pujol Ferrusola figura entre las personas requeridas, aunque aclaró que no tiene información sobre una eventual detención en España. “No tenemos eso”, respondió ante la consulta sobre si Interpol o la Policía española habían logrado localizarlo. Las indagatorias de los detenidos están previstas para avanzar en las próximas horas, mientras la Justicia Federal continúa reconstruyendo el recorrido de los fondos y busca determinar quiénes participaron del presunto entramado y qué responsabilidades correspondieron a cada uno.

Entrevista de Hernán Funes.