Una jubilada cordobesa contó cómo le vaciaron los ahorros con una falsa oferta de descuento

Una mujer de Córdoba, identificada como Graciela, relató a Cadena 3 cómo fue víctima de una estafa que le vació los ahorros que había destinado al pago de cuentas.

Según contó, todo comenzó con una oferta de descuento del 40% para jubilados por seis meses. En el intercambio le pidieron una foto y, a partir de allí, los estafadores lograron acceder a dinero que tenía en aplicaciones digitales.

“Me sacaron la foto. Solamente la foto. La foto alcanzó”, advirtió.

Graciela explicó que los intentos de ingresar a su cuenta bancaria principal fracasaron porque el banco bloqueó la operación. Sin embargo, los delincuentes lograron mover fondos desde otras cuentas digitales que ella utilizaba.

“Me dejaron choqueada. Era una plata que yo tenía para pagar unas cuentas que había ido ahorrando”, dijo.

La advertencia central

La mujer, visiblemente afectada, insistió en un mensaje claro para quienes la escuchaban: “Lo peor que puede hacer nadie… no le den la foto a nadie, porque la foto vale más que cualquier número.”

También recordó la vieja frase: “Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía”. En su caso, el supuesto descuento del 40% debería haber generado sospechas de inmediato.

Graciela decidió contar lo ocurrido públicamente para que sirva de alerta. Se comunicó con el programa radial y explicó que lo hizo porque quería que su experiencia se conociera.

Informe de Orlando Morales.