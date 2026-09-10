El INDEC difunde la inflación de agosto: Milei espera un buen dato tras el 1,7% en CABA
El organismo difunde este jueves la variación del costo de vida de agosto que recuperaría el sendero a la baja.
10/09/2026 | 06:48Redacción Cadena 3
FOTO: Se conoce hoy el índice de precios de agosto.
Tras la difusión de una serie de muy malos indicadores económicos, el presidente Javier Milei espera que este jueves el INDEC le otorgue una bocanada de oxígeno a su plan económico al difundir la inflación de agosto que, de acuerdo a estimaciones privadas, retomaría el sendero bajista.
Además de los adelantos de las consultoras, Milei recogió otra señal positiva en la víspera cuando la ciudad de Buenos Aires informó que en esa jurisdicción la variación de precios de agosto fue de 1,7%, lo que significó una marcada caída en el ritmo de avance dado que en julio había sido de 2,9%.
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Si bien la medición de la inflación en la ciudad de Buenos Aires tiene características propias debido a que pondera en mayor medida la variación de los servicios, lo importante para la proyección nacional es la tendencia.
Los informes de las consultoras privadas -que relevó Agencia Noticias Argentinas- arrojan un rango de suba de precios para agosto entre 1,4% la más optimista y 1,9% la más pesimista.
Los trabajos conocidos son los siguientes: Fundación Libertad y Progreso 1,4%; EcoGo 1,5%, C&T 1,6%, Orlando J. Ferreres 1,6%, Analytica 1,7%, Abeceb 1,8%, Equilibra 1,9%, LCG 1,8%, Invecq, 1,9%.
Los trabajos conocidos son los siguientes: Fundación Libertad y Progreso 1,4%; EcoGo 1,5%, C&T 1,6%, Orlando J. Ferreres 1,6%, Analytica 1,7%, Abeceb 1,8%, Equilibra 1,9%, LCG 1,8%, Invecq 1,9%.
Por su parte, el REM del Banco Central donde intervienen casi 40 analistas dio un promedio de 1,7%. El resultado es fundamental para el gobierno porque sería uno de los pocos indicadores favorables, más allá de que estará lejos de “empezar con cero” como había prometido Milei.
Por otra parte, la inflación de agosto definirá los aumentos de jubilaciones, pensiones y otras actualizaciones de ayudas sociales del mes de octubre.
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Lectura rápida
¿Qué espera el presidente Javier Milei del INDEC? El presidente Javier Milei espera que el INDEC le otorgue una señal positiva sobre la inflación de agosto.
¿Qué indicador de inflación se reportó en Buenos Aires? La variación de precios en la ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% en agosto, una caída respecto al 2,9% de julio.
¿Cuál es el rango de inflación proyectado por consultoras privadas? Las consultoras privadas estiman un rango de inflación para agosto entre 1,4% y 1,9%.
¿Qué promedio dio el REM del Banco Central? El REM del Banco Central dio un promedio de 1,7% para la inflación de agosto.
¿Cómo afectará la inflación de agosto a las jubilaciones y pensiones? La inflación de agosto definirá los aumentos de jubilaciones, pensiones y otras ayudas sociales en octubre.