Alertas naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes y nevadas en 11 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este jueves 10 de septiembre una serie de alertas naranja y amarilla por tormentas, vientos fuertes, nevadas y viento Zonda que impactarán a once provincias argentinas.

El organismo, dependiente del Ministerio de Defensa, prevé precipitaciones de variada intensidad, ráfagas intensas y acumulados de nieve en distintas regiones del país.

Alerta naranja por tormentas en Misiones

La advertencia de mayor nivel rige en Misiones, donde se declaró alerta naranja por fuertes tormentas. En esa provincia se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Alerta amarilla por tormentas en seis provincias

El SMN también activó una alerta amarilla por tormentas que alcanza a zonas de Corrientes, Chaco, Córdoba, La Pampa, La Rioja y Catamarca. Según el informe oficial, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con intensas precipitaciones en cortos períodos, granizo aislado y ráfagas fuertes.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

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?? ALERTA POR TORMENTAS



?? Según informa el @SMN_Argentina, se prevé para la tarde/noche de hoy jueves el desarrollo de tormentas de variada intensidad, acompañadas por ráfagas, actividad eléctrica, abudante caída de agua y granizo.



?? Se recomienda circular con precaución. pic.twitter.com/StSbrS8IV8 — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 10, 2026

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Vientos fuertes y Zonda en el noroeste y Cuyo

Rige una alerta amarilla por vientos fuertes en sectores de Jujuy, Salta y la zona cordillerana de La Rioja y Catamarca. Se esperan vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos.

Además, hay alerta amarilla por viento Zonda en Mendoza y San Luis, con velocidades de entre 30 y 40 km/h y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. En esos sectores también se prevén vientos del sur con características similares.

Nevadas en la Patagonia

En el sur del país, el SMN mantuvo una alerta amarilla por nevadas en Tierra del Fuego y Chubut. Se anticipan nevadas persistentes de variada intensidad.

En zonas cordilleranas se esperan acumulados de entre 10 y 20 centímetros de nieve (valores que podrían superarse de manera puntual), mientras que en la meseta oscilarían entre 5 y 30 cm.

En Tierra del Fuego, las nevadas —acompañadas de vientos del sur— podrían acumular entre 5 y 15 cm. En las zonas más bajas no se descarta precipitación en forma de lluvia.

Pronóstico para el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la jornada comenzará con cielo claro. Se espera un ambiente fresco a cálido, ventoso y con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 11 °C y la máxima alcanzará los 20 °C.