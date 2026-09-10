Cómo la hiperconexión afecta nuestra capacidad de experimentar alegría

¿Por qué una sociedad cada vez más conectada parece cada vez menos capaz de experimentar la verdadera alegría? Esta es la pregunta central que plantea el ensayo "Cómo recuperar la alegría", escrito por Alfred Sonnenfeld. En un contexto donde la tristeza, la ansiedad y la sensación de vacío son cada vez más comunes, el autor se sumerge en una reflexión profunda sobre los efectos de la hiperconexión digital en nuestras vidas.

El libro se adentra en lo que Sonnenfeld denomina una "epidemia silenciosa", donde la crisis de atención y el debilitamiento de los vínculos humanos transforman nuestra manera de vivir. A través de un enfoque que combina neurociencia, filosofía y tradición humanista, el autor ofrece una mirada original sobre cómo estos fenómenos afectan nuestra capacidad de sentir y disfrutar la vida.

Con un estilo que mezcla rigor científico y sensibilidad humanística, Sonnenfeld no solo diagnostica el problema, sino que también ofrece una luz de esperanza. A lo largo de sus páginas, se explora la extraordinaria capacidad del cerebro para cambiar y regenerarse, lo que sugiere que siempre existe la posibilidad de recuperar esa alegría profunda que da sentido y plenitud a la existencia.

Este ensayo se convierte en una lectura relevante en la actualidad, donde la búsqueda de la felicidad se ve constantemente desafiada por las demandas de un mundo hiperconectado. La obra invita a reflexionar sobre cómo podemos reconectar con nosotros mismos y con los demás, en un momento en que la soledad y el miedo parecen dominar.

En definitiva, "Cómo recuperar la alegría" se presenta como un recurso valioso para quienes buscan entender y enfrentar los desafíos emocionales de nuestra era. La propuesta de Sonnenfeld es clara: aunque el camino hacia la alegría puede ser complejo, nunca es inalcanzable.

Ficha del libro: