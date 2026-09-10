Geólogos descubren que la colisión entre América Central y del Sur ocurrió millones de años antes

Un nuevo estudio publicado en Earth and Planetary Physics desafió la cronología de la colisión tectónica entre América Central y América del Sur, indicando que este evento crucial ocurrió mucho antes de lo que se había estimado. Investigadores analizaron las características magnéticas de rocas volcánicas en los Andes del Norte de Colombia y encontraron evidencias que sugieren que las fases principales de la colisión se produjeron antes de hace 10 millones de años.

El trabajo estuvo liderado por Victor Piedrahita como autor principal y J. Li como autor correspondiente, en colaboración con un grupo internacional de geocientíficos. La investigación se centró en rocas volcánicas del Mioceno tardío (aproximadamente de 12 a 6 millones de años) de la Provincia Volcánica de Combia en el centro de Colombia, un periodo clave en el que la Placa Sudamericana interactuaba con la porción continental de América Central.

Claves magnéticas preservadas en rocas volcánicas

Para reconstruir los eventos tectónicos de la época, los investigadores utilizaron el análisis de la estructura magnética. Esta técnica permite estudiar la orientación de los minerales magnéticos en las rocas, revelando si su estructura interna refleja procesos volcánicos originales o deformaciones posteriores causadas por fuerzas tectónicas.

Según el Dr. Victor A. Piedrahita, "las rocas volcánicas pueden preservar un registro notablemente detallado de los procesos geológicos. Sus estructuras magnéticas nos ayudan a determinar si la deformación ocurrió antes, durante o después de que las rocas se formaron".

Los resultados mostraron que muchas de las rocas volcánicas conservan estructuras magnéticas primarias, lo que sugiere que experimentaron poca o ninguna deformación tectónica importante durante el Mioceno tardío. Algunas ubicaciones presentaron signos de deformación, pero estos efectos fueron relativamente limitados tanto en intensidad como en extensión geográfica.

La deformación tectónica principal ya se había debilitado

La evidencia indica que el acortamiento crustal más fuerte y la deformación relacionada con la colisión en los Andes del Norte habían terminado mayormente antes del Mioceno tardío. En otras palabras, para el momento en que estas rocas volcánicas se estaban formando, la fase más intensa de compresión tectónica ya había pasado.

Los investigadores explicaron: "Nuestros datos indican que los eventos colisionantes más significativos entre América Central y del Sur ocurrieron antes de lo que pensábamos, principalmente durante el Oligoceno y el Mioceno medio. Para cuando se formaron estas rocas volcánicas, la deformación tectónica se había vuelto más débil y localizada".

Estos hallazgos podrían ayudar a los científicos a mejorar los modelos sobre cómo se formaron los Andes y a comprender mejor cómo las interacciones entre las placas tectónicas influyeron en el desarrollo geológico de las Américas. El estudio también destaca cómo las técnicas magnéticas pueden ser utilizadas para reconstruir la actividad tectónica antigua en regiones volcánicas.

El estudio fue respaldado por subvenciones de la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China (NSFC), otorgadas a J. Li y Victor Piedrahita.