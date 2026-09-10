FOTO: La defensa de Konstantin Rudnev apela a la Corte Suprema tras rechazo de recurso extraordinario

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- La defensa de Konstantin Rudnev, representada por el abogado Martín Sarubbi, ha presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisible el recurso extraordinario federal relacionado con la causa en la que el ciudadano ruso enfrenta acusaciones de trata de personas en Bariloche.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, este nuevo recurso se dirige contra la resolución emitida el 19 de agosto, en la que la Cámara de Casación decidió "declarar inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa particular".

El tribunal argumentó que la presentación no cumplía con los requisitos necesarios para habilitar la instancia extraordinaria ante la Corte Suprema.

La defensa, en su queja, sostiene que la resolución cuestionada afirmó que Rudnev "no ha cumplido con los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal" estipulados por la Acordada 4/2007 de la Corte. Sin embargo, Sarubbi refutó este argumento, afirmando que la presentación cumplió con todas las exigencias formales pertinentes.

Particularmente, la defensa destacó que "todos los requisitos formales exigidos por la Acordada 4/2007 fueron debidamente cumplimentados", tanto en lo que respecta a extensión, tipografía y carátula, como en la necesidad de realizar una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la resolución impugnada.

Desde esta postura, Sarubbi argumentó que el rechazo "deviene arbitrario e infundado en tanto que el recurso resulta autosuficiente y existe cuestión federal suficiente".

Por lo tanto, solicitó a la Corte Suprema que admita la queja, revoque la decisión cuestionada y considere erróneamente denegado el recurso extraordinario.

Este debate se enmarca en la controversia sobre las medidas de coerción impuestas a Rudnev y en el pedido de la Fiscalía de que cumpla nuevamente prisión preventiva en un establecimiento penitenciario.

La defensa busca que la máxima instancia judicial revise las decisiones tomadas a lo largo del proceso, argumentando que los sucesivos rechazos han impedido una revisión adecuada de los argumentos constitucionales presentados.

Uno de los puntos centrales de la queja es el derecho al recurso como garantía judicial.

El escrito menciona los artículos 18, 19 y 33 de la Constitución Nacional y el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el acceso a una revisión judicial efectiva como un derecho fundamental de todo imputado.

La presentación también cita doctrina que sostiene que esta garantía "integra el concepto de debido proceso, tutela judicial efectiva y acceso a la jurisdicción".

Sobre esta base, la defensa argumenta que las reglas procesales no deben aplicarse de manera que impidan el tratamiento sustancial de los agravios constitucionales planteados por una persona en un proceso penal.

El recurso también cuestiona la imposición de costas establecida en la resolución recurrida, argumentando que existían "argumentos plausibles para litigar" y que, por ende, no deberían ser trasladadas al imputado.

En la decisión de Casación, la inadmisibilidad fue resuelta por los tres miembros del tribunal, aunque el juez Guillermo Yacobucci había votado por un rechazo sin costas.

En su solicitud, Sarubbi pide a la Corte Suprema que revoque la resolución que denegó el recurso extraordinario federal y anule la decisión cuestionada.

Si la queja prospera, la defensa podría abrir la discusión ante el Máximo Tribunal sobre los agravios federales que, sostiene, no han sido adecuadamente revisados hasta ahora.

Nuevo juez en la causa Rudnev

Simultáneamente con esta nueva presentación judicial, se produjo un cambio significativo en el expediente: Leandro Agustín Gómez Constenla asumió como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de San Carlos de Bariloche.

De esta manera, la causa entra en una nueva etapa en el juzgado que tramita el proceso, tras la intervención del juez de garantías subrogante Gustavo Javier Zapata.

Este cambio ha generado expectativas en el entorno de Rudnev, aunque la designación de un nuevo magistrado no implica necesariamente una modificación de las resoluciones adoptadas anteriormente ni anticipa cuál será su postura ante los planteos pendientes.

Tamara Rudneva, esposa del imputado, expresó una valoración positiva sobre esta nueva etapa: "Confiamos mucho en su profesionalismo y en la experiencia que aporta al tribunal. Esperamos que pueda estudiar personalmente y con independencia todos los elementos que existen en el expediente".

Rudneva manifestó su deseo de que el nuevo juez evalúe de manera integral no solo la hipótesis de la Fiscalía, sino también los elementos que la defensa considera favorables para el imputado.

"Creemos que su intervención permitirá que la causa pueda tomar un nuevo rumbo y que el proceso, con el rigor y la independencia que corresponden, avance hacia una resolución pronta y justa", añadió.

La esposa de Rudnev destacó que, entre los aspectos que esperan que se consideren, se encuentran el estado de salud del ciudadano ruso, su comportamiento durante el arresto domiciliario, la falta de intentos de fuga durante ese período y los cuestionamientos de la defensa sobre la prueba utilizada para sostener la acusación.

Asimismo, mencionó las declaraciones de la mujer considerada víctima en la investigación, quien públicamente negó conocer a Rudnev y rechazó haber sido víctima de los ciudadanos rusos detenidos.

"Tenemos muchos argumentos y documentación que queremos que sean evaluados en profundidad. Confiamos en que un análisis independiente de todas las pruebas, incluyendo aquellas que contradicen la hipótesis acusatoria, permitirá demostrar la inocencia de Konstantin", concluyó Rudneva.

Agencia NA