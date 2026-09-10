Massachusetts impone nuevas normas de energía limpia a los centros de datos

Massachusetts se convirtió en el último estado en imponer nuevas regulaciones a los centros de datos, obligando a aquellos que desarrollan instalaciones con una demanda de más de 25 megavatios a proporcionar su propia energía limpia. Esta medida busca garantizar que la energía utilizada cumpla con los estándares de energía limpia del estado o, de lo contrario, contribuir a un fondo de protección de tarifas.

La gobernadora Maura Healey emitió una orden ejecutiva que representa un cambio significativo en la política estatal hacia los centros de datos. En años anteriores, estos desarrolladores recibieron incentivos para establecer sus operaciones en Massachusetts. Sin embargo, la creciente oposición pública ha llevado a los políticos a actuar, mostrando a los votantes que se están abordando sus preocupaciones.

Según la nueva orden, los centros de datos deben cumplir con el estándar de energía limpia de Massachusetts, el cual establece que deben generar una parte de su energía a partir de fuentes aprobadas como la energía eólica, solar e hidroeléctrica. Para el año 2030, se espera que estas fuentes contribuyan al menos con el 40% del total. Sin embargo, Healey enfatizó que se requerirá que los centros de datos satisfagan el 100% de su demanda eléctrica mediante la generación de energía limpia.

Además, la orden ejecutiva instruye a las comunidades a evitar la firma de acuerdos de confidencialidad, lo que podría dificultar la transparencia en el desarrollo de estos proyectos. Para permitir que los reguladores implementen las nuevas restricciones, Healey también ha suspendido las solicitudes para una exención de impuestos sobre las ventas de centros de datos que entró en vigor el mes pasado.

Con esta acción, Massachusetts se convierte en el tercer estado en tan solo unos meses en limitar el desarrollo de centros de datos. En agosto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que todos los nuevos centros de datos en el estado tendrían que someterse a auditorías por parte de la comisión de servicios públicos y el operador de la red, ERCOT. En julio, el gobernador de Nueva York detuvo la construcción de nuevos centros de datos de 50 megavatios o más.

A medida que la opinión pública se vuelve en contra de los centros de datos, la industria tecnológica comienza a responder. El super PAC pro-AI Leading the Future, financiado por figuras como Marc Andreessen, Ben Horowitz y Greg Brockman, está comprando anuncios para influir en los votantes en estados clave antes de las elecciones de medio término.

Actualización: Este artículo fue actualizado con información de la oficina de la gobernadora de Massachusetts que aclaró que la orden ejecutiva requerirá que los centros de datos satisfagan el 100% de su demanda eléctrica con generación de energía limpia.