El regreso del coulant: la receta que revive al clásico pastelito de chocolate

El clásico pastelito de chocolate, conocido como coulant, ha visto su popularidad amenazada por la llegada de las tartas de queso en diversas versiones. Sin embargo, el coulant, con su característico corazón cremoso, sigue siendo un postre que merece atención. A pesar de que muchas de las nuevas tartas imitan esta textura, el verdadero lava cake requiere un poco más de dedicación en su preparación, lo que resulta en un postre que, sin duda, vale la pena.

En casa, se prefiere evitar las comidas que se presentan de manera desbordante. Por ejemplo, la tortilla de patatas que se asemeja a un baño o las tartas de queso que quedan a medio cocer no son del agrado de todos. Si bien se disfrutan las texturas melosas y cremosas, se considera que una inundación líquida en el plato puede resultar poco apetecible. Por supuesto, cada uno tiene sus preferencias, y no se juzga a quienes disfrutan de ese tipo de presentaciones. Sin embargo, se invita a los fanáticos del chocolate a probar esta versión simplificada del auténtico pastel lava.

La receta se basa en una trufa que, al hornearse dentro de la masa del bizcocho, se presenta semifundida. Esta adaptación sigue la receta original de Jean-Georges Vongerichten. El resultado final puede ajustarse según el gusto personal; si se utilizan trufas más grandes y moldes más pequeños, el interior resultará más cremoso. Asimismo, si se cocina durante más tiempo, se logrará un efecto más derretido. Un aspecto positivo de esta receta es que, si se hornea por más tiempo del indicado, el interior no se secará, sino que mantendrá su consistencia adecuada.

Ingredientes para 6 personas: 55 g de chocolate negro, 45 mL de nata líquida para montar, 15 mL de ron (opcional) o zumo de naranja, 110 g de mantequilla (más para engrasar), 170 g de chocolate negro, 3 huevos, 50 g de azúcar, 5 mL de esencia de vainilla, 30 g de harina de quinoa o trigo sarraceno (más para los moldes) y sal.

Cómo hacer coulant de chocolate o pastel lava

Dificultad: Media

Tiempo total: 2 horas

Elaboración: 45 minutos

Cocción: 15 minutos

Reposo: 1 hora.

Para comenzar, se deben preparar las trufas al menos una o dos horas antes. Se pican los 55 g de chocolate y se calienta la nata con el ron o zumo en un baño maría. Cuando la mezcla esté a punto de hervir, se incorpora el chocolate y se remueve suavemente hasta que se funda. Luego, se lleva a un recipiente frío, se espera a que temple y se enfría en la nevera. Una vez solidificadas, se forman seis bolas y se reservan en la heladera.

Se precalienta el horno a 215ºC con calor arriba y abajo. Se engrasan seis moldes pequeños tipo ramekin o flaneras aptas para el horno con mantequilla y se espolvorean con harina sin gluten (o de trigo genérica) tamizada, sacudiendo el exceso y reservando sobre una bandeja de horno. Se funde el resto del chocolate picado con la mantequilla troceada en un baño maría, removiendo suavemente hasta homogeneizar. Se aparta y se deja enfriar un poco.

En otro recipiente, se baten los huevos con el azúcar, la vainilla y la sal, utilizando una batidora de varillas durante tres o cuatro minutos, hasta obtener una crema pálida y espesa. Se incorpora la crema de chocolate y mantequilla, mezclando suavemente, y luego se añade la harina tamizada. Se mezcla hasta que no queden grumos.

Se llenan los moldes preparados con la mitad de la masa, se coloca en el centro de cada uno una de las bolas de ganaché que se reservó en la nevera, y se cubre con el resto de masa. Se hornea durante unos 15 minutos, se retira y se espera de 2 a 3 minutos antes de pasar un cuchillo por los bordes y desmoldar con cuidado, dándoles la vuelta sobre platos individuales. Se sirve de inmediato.

Con qué acompañar el coulant de chocolate

La intensidad del chocolate y la temperatura tibia de este delicioso pastel sugieren acompañarlo con una bola de helado de vainilla o con crema chantilly casera. Si se prefiere algo menos dulce, se puede montar la nata sin añadir azúcar, aromatizándola con vainilla o ralladura de naranja. Además, unos frutos rojos pueden aportar un toque fresco y ácido que complementa perfectamente el postre.