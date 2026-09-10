El nuevo CEO de Apple revive una estrategia de Steve Jobs en su primera presentación

John Ternus, el nuevo CEO de Apple, reafirmó en su primera presentación que el iPhone sigue siendo fundamental para la compañía. Durante su keynote, Ternus destacó que no hay otro dispositivo mejor diseñado para ser el centro inteligente personal que el iPhone.

Esta afirmación se produce en un contexto donde muchos analistas han cuestionado la relevancia del iPhone en la era de la inteligencia artificial. En su discurso, Ternus contrastó su enfoque con el de su predecesor, Tim Cook, quien trató de convencer a Wall Street de que Apple era más que solo el iPhone.

"No hay producto en el mundo mejor diseñado para ser tu centro personal inteligente que el iPhone", declaró Ternus, desafiando las opiniones que sugieren que el smartphone está perdiendo su relevancia. Artículos recientes han afirmado que "los días del smartphone están contados", cuestionando si Apple podrá sobrevivir sin el iPhone.

Ternus también posicionó el iPhone en el centro de su estrategia de "asistente personal inteligente", una visión que podría definir el rumbo de la empresa en los próximos años. Esta estrategia recuerda a la de Steve Jobs en 2001, cuando colocó el Mac como el núcleo de un "hub digital" antes de lanzar el iPod.

En ese entonces, Jobs enfrentó escepticismo sobre la longevidad de la PC. "No pensamos que la PC esté muriendo en absoluto. Creemos que está evolucionando", había afirmado. La evolución de la PC llevó a la creación del iPod, que se convirtió en un gran éxito y posteriormente en la base del iPhone.

Hoy, a casi 20 años del lanzamiento del iPhone, Ternus enfrenta preguntas similares sobre el futuro del dispositivo. Aunque no se sabe si tiene un producto revolucionario bajo la manga, su defensa del iPhone es clara. "Si estuvieras diseñando la versión ideal de este hub desde cero, ¿cómo lo harías?", preguntó Ternus, listando características como un procesador potente, cámaras de alta resolución y AI en el dispositivo.

El iPhone, reconocido como uno de los dispositivos de computación personal más potentes, otorga a Apple una ventaja en la era de la inteligencia artificial. Su portabilidad y versatilidad lo convierten en el único dispositivo de computación que muchos usuarios necesitan. A pesar de que algunas personas poseen laptops y tablets, el iPhone es el dispositivo que la mayoría no puede dejar en casa.

Esta combinación de poder y portabilidad ha asegurado a Apple una posición privilegiada en el mundo de la inteligencia artificial. A pesar de los intentos de otras compañías por desplazar al iPhone con dispositivos portátiles, ninguno ha logrado el mismo impacto.

En lugar de relegar al iPhone, Ternus está apostando por él, reconociendo que el iPhone es un gran dispositivo y que tal vez no necesitemos reemplazarlo por algo más, al menos por ahora.