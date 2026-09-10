Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 10 de septiembre

En la jornada del jueves 10 de septiembre de 2026, las cotizaciones del dólar en Argentina reflejan diferencias notables que impactan en el bolsillo de los ciudadanos. El dólar oficial, que es el autorizado por el gobierno, se encuentra en 1.485 pesos para la compra y en 1.535 para la venta. Este valor es crucial ya que es el que se aplica en las operaciones legales y el que se utiliza para las transacciones comerciales del día a día.

Por otro lado, el dólar blue, que opera en el mercado informal, cotiza a 1.520 pesos para la compra y 1.540 para la venta. Esta diferencia de precios refleja la tensión en el mercado cambiario y es a menudo utilizado como un indicador de la disponibilidad de divisas en la economía local.

Las cifras no terminan allí. La cotización del dólar mayorista se ubica en 1.505 pesos para la compra y 1.514 para la venta, lo que lo convierte en un referente para las operaciones más grandes y para las empresas importadoras. Un tipo de cambio más elevado en compra y venta en comparación con el oficial puede ser un síntoma de restricciones y controles en la oferta del dólar.

Además, están las modalidades de dólar bolsa y dólar contado con liquidación: el primero cotiza a 1.525,8 pesos para la compra y 1.533,1 para la venta, mientras que el segundo se posiciona en 1.593,6 para la compra y 1.596,2 para la venta. Estas modalidades permiten a los inversores transferir dinero a cuentas en el exterior, aunque a un costo mucho más elevado que el oficial.

El dólar cripto, que hace referencia al costo de las criptomonedas convertidas a dólares, es otro aspecto relevante y actualmente cotiza a 1.582,54 para la compra y 1.588,27 para la venta.

Finalmente, el dólar tarjeta, que se utiliza para consumos en el exterior, presenta valores aún más altos, cotizando a 1.930,5 pesos para la compra y 1.995,5 para la venta. Esta diferencia refleja las altas comisiones que se aplican a este tipo de transacciones.

El contexto inflacionario, las políticas del Banco Central y las expectativas económicas son factores que impactan fuertemente en las cotizaciones del dólar. La incertidumbre política y económica, junto con el control de cambios, son elementos que los ciudadanos deben tener en cuenta al momento de realizar sus operaciones financieras.