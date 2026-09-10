Jueves de primavera en Rosario: 22°C de máxima y cielo parcialmente nublado

FOTO: A pesar del frío se espera un día soleado en Rosario.

Rosario amaneció este jueves con 7,2°C, sensación térmica de 5,9°C, cielo despejado con neblina y una humedad del 95%, según el Servicio Meteorológico Nacional. El viento sopla del sur a 8 km/h y la visibilidad es de 9 kilómetros.

Para la jornada se espera una mínima de 8°C y una máxima de 22°C. Durante la mañana y la tarde habrá cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la noche estará mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones será de hasta 10% durante la noche.

El pronóstico para los próximos días anticipa un descenso marcado de las temperaturas. El viernes se esperan entre 11 y 20°C, el sábado entre 8 y 11°C y el domingo llegará el registro más bajo, con una mínima de 3°C y una máxima de 13°C. Luego, las temperaturas volverán a subir de manera gradual.