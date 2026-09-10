Jueves de primavera en Rosario: 22°C de máxima y cielo parcialmente nublado
El SMN registró 7,2°C al amanecer, con neblina y 95% de humedad. Hacia la tarde, los termómetros alcanzarán los 22°C. El sábado comenzará un marcado descenso, con apenas 11°C.
10/09/2026 | 06:49Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: A pesar del frío se espera un día soleado en Rosario.
Rosario amaneció este jueves con 7,2°C, sensación térmica de 5,9°C, cielo despejado con neblina y una humedad del 95%, según el Servicio Meteorológico Nacional. El viento sopla del sur a 8 km/h y la visibilidad es de 9 kilómetros.
Para la jornada se espera una mínima de 8°C y una máxima de 22°C. Durante la mañana y la tarde habrá cielo parcialmente nublado, mientras que hacia la noche estará mayormente nublado. La probabilidad de precipitaciones será de hasta 10% durante la noche.
El pronóstico para los próximos días anticipa un descenso marcado de las temperaturas. El viernes se esperan entre 11 y 20°C, el sábado entre 8 y 11°C y el domingo llegará el registro más bajo, con una mínima de 3°C y una máxima de 13°C. Luego, las temperaturas volverán a subir de manera gradual.
Lectura rápida
¿Cuál fue la temperatura en Rosario este jueves? La temperatura fue de 7,2°C.
¿Qué pronóstico se espera para el viernes? Se esperan temperaturas entre 11 y 20°C.
¿Qué condiciones climáticas se prevén para la noche? Se espera que el cielo esté mayormente nublado y una probabilidad de precipitaciones de hasta 10%.
¿Cuál será la temperatura más baja del fin de semana? La temperatura más baja será el domingo con 3°C.
¿Qué servicio proporcionó la información meteorológica? La información fue proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional.