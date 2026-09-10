Juegos Suramericanos: entregarán un promedio de 15 preservativos por atleta

Los Juegos Suramericanos 2026 repartirán 60.000 preservativos entre los más de 4.000 atletas que participarán de la competencia. La distribución forma parte de las medidas de prevención y cuidado de la salud previstas para el evento.

La cantidad equivale a un promedio de 15 preservativos por deportista, aunque el número final que recibirá cada uno dependerá de la distribución que realice la organización. Los atletas permanecerán durante varios días en alojamientos y espacios compartidos durante la competencia.

El reparto de preservativos es una práctica habitual en grandes eventos deportivos. En los Juegos Olímpicos de Río 2016 se distribuyeron cerca de 450.000 y durante París 2024 se entregaron unos 210.000. En competencias de este tipo, la medida apunta a facilitar el acceso a métodos de prevención entre los deportistas.