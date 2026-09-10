Inicia el juicio en Dolores por el triple homicidio de Chascomús que conmocionó al país
Francisco Reddy, acusado de matar a su padre, madrastra y hermanastro, aún no ha declarado. El juicio se desarrolla en Dolores y se espera su primera intervención.
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Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) – El juicio oral contra Francisco Reddy, acusado de haber matado a su padre, su madrastra y su hermanastro a fines de 2023 en Chascomús, comienza este jueves en la ciudad de Dolores. Hasta el momento, Reddy nunca ha declarado y se espera saber si decidirá hacerlo durante el debate.
El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, compuesto por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Juan Paulo Gardinetti, junto al fiscal Juan Manuel Dávila, se encargará del proceso judicial. Inicialmente, están programadas dos audiencias, el jueves 10 y el viernes 11 de septiembre, donde se espera la declaración de familiares y peritos.
La acusación que enfrenta Reddy incluye homicidio calificado por el vínculo respecto de su padre, Diego Reddy; homicidio agravado por alevosía en relación con su madrastra, María Eugenia Suárez; y homicidio simple por su hermanastro, Ignacio Reddy. Actualmente, Reddy se encuentra alojado en la Cárcel de Batán, en Mar del Plata, y será trasladado al tribunal por una comitiva del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
Los hechos que llevaron a este juicio ocurrieron el 29 de diciembre de 2023 en un campo de Chascomús, cuando Reddy, utilizando una carabina, mató a su padre, su madrastra y su hermanastro.
La hipótesis principal del caso sugiere que el joven cometió los asesinatos tras haber vendido 20 vacas que pertenecían a su padre sin autorización por un monto de $3.400.000.
Lectura rápida
¿Quién es el acusado?
Francisco Reddy es el joven acusado de matar a su padre, madrastra y hermanastro en Chascomús.
¿Cuándo comienza el juicio?
El juicio inicia el 10 de septiembre de 2026 en la ciudad de Dolores.
¿Qué delitos se le imputan?
Se le imputan homicidio calificado, homicidio agravado y homicidio simple.
¿Cuál es la hipótesis del caso?
Se presume que el joven asesinó a su familia tras vender vacas de su padre sin autorización.
¿Dónde se encuentra actualmente Reddy?
Francisco Reddy está alojado en la Cárcel de Batán, en Mar del Plata.
[Fuente: Noticias Argentinas]