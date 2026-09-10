FOTO: Inicia el juicio en Dolores por el triple homicidio de Chascomús que conmocionó al país

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) – El juicio oral contra Francisco Reddy, acusado de haber matado a su padre, su madrastra y su hermanastro a fines de 2023 en Chascomús, comienza este jueves en la ciudad de Dolores. Hasta el momento, Reddy nunca ha declarado y se espera saber si decidirá hacerlo durante el debate.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, compuesto por los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Juan Paulo Gardinetti, junto al fiscal Juan Manuel Dávila, se encargará del proceso judicial. Inicialmente, están programadas dos audiencias, el jueves 10 y el viernes 11 de septiembre, donde se espera la declaración de familiares y peritos.

La acusación que enfrenta Reddy incluye homicidio calificado por el vínculo respecto de su padre, Diego Reddy; homicidio agravado por alevosía en relación con su madrastra, María Eugenia Suárez; y homicidio simple por su hermanastro, Ignacio Reddy. Actualmente, Reddy se encuentra alojado en la Cárcel de Batán, en Mar del Plata, y será trasladado al tribunal por una comitiva del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Los hechos que llevaron a este juicio ocurrieron el 29 de diciembre de 2023 en un campo de Chascomús, cuando Reddy, utilizando una carabina, mató a su padre, su madrastra y su hermanastro.

La hipótesis principal del caso sugiere que el joven cometió los asesinatos tras haber vendido 20 vacas que pertenecían a su padre sin autorización por un monto de $3.400.000.