Asalto y tiroteo a metros de una escuela en El Palomar: un herido

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) – Un hombre resultó herido de bala en la entrada de una escuela en la localidad bonaerense de El Palomar cuando delincuentes a bordo de dos vehículos intentaron robarle a una docente.

El incidente tuvo lugar este jueves por la mañana en la calle Santiago Brian al 900, justo cuando los alumnos estaban ingresando al establecimiento educativo. Según los primeros reportes, los delincuentes intentaron asaltar a los padres que estaban en el lugar y dispararon en varias ocasiones contra el hombre que trató de intervenir.

El herido es un policía retirado que fue rápidamente trasladado a un hospital local, donde se encuentra en terapia intensiva. Una vecina que brindó asistencia en el lugar afirmó que "siempre estuvo consciente" durante el traslado.

La mujer, que trabaja como enfermera, también mencionó que el ex agente policial respondió a los disparos de los delincuentes, lo que podría ser un elemento clave para la investigación en curso.

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?? ES POLICÍA, DEJÓ A LA HIJA EN LA ESCUELA, LO ASALTARON Y LO BALEARON

- Fue en El Palomar, a 100 metros del colegio Emaus pic.twitter.com/Qycf9nmdTk — Vía Szeta (@mauroszeta) September 10, 2026

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