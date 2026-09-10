La cirugía ocular: una necesidad creciente para quienes alcanzan los 70 años

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- La pérdida de visión afecta a una gran cantidad de personas y puede manifestarse en uno o ambos ojos. Por ello, es fundamental realizar consultas periódicas con un oftalmólogo, quien puede orientar sobre las señales de alerta y el momento adecuado para actuar.

En un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, se cuenta la historia de Rubén, quien nunca había tenido problemas con los faros de los autos en la noche, pero recientemente ha comenzado a evitar manejar tras notar que la luz lo deslumbraba más de lo habitual. Además, observó que los colores que antes le resultaban vibrantes, como el verde del semáforo o la camiseta de su nieto, ahora parecen más apagados. Sin embargo, no consideró necesario acudir al oftalmólogo hasta el momento.

"Hay mucha gente que tiene miedo a la cirugía, miedo a operarse los ojos", reconoció el oftalmólogo argentino Guillermo Oteiza (M.N. 157.356), tercer vocal del Consejo Argentino de Oftalmología (CAO). Este temor es, a menudo, la razón principal por la que las consultas se demoran.

La catarata es la condición que puede estar detrás de estos síntomas: se trata de la opacificación del cristalino, un lente natural y transparente que todos poseemos, el cual se endurece con el tiempo. Según la Organización Mundial de la Salud, esta afección afecta a alrededor de 94 millones de personas en todo el mundo y continúa siendo la principal causa de ceguera evitable. Un dato alarmante es que, prácticamente, nadie escapa a esta condición; quien viva lo suficiente, la desarrollará en algún grado.

Un diagnóstico que no avisa

"La catarata tiene una evolución muy lenta, y muchas veces el paciente no se da cuenta de que la tiene o que está perdiendo visión", explicó Oteiza. Por esta razón, el diagnóstico a menudo se realiza cuando la situación ha avanzado, complicando actividades cotidianas como leer o cocinar.

El especialista enumeró algunas señales que no deben ignorarse: visión borrosa o nublada que dificulta las tareas diarias, dificultad para ver en condiciones de poca luz, halos alrededor de las luces, sensibilidad aumentada al deslumbramiento, necesidad frecuente de actualizar la receta de anteojos, mayor dificultad para manejar en la noche, y necesidad de más luz para leer.

"Desde el Consejo Argentino de Oftalmología enfatizamos la importancia de hacerse controles anuales, incluso cuando la vista parece estar bien", agregó Oteiza.

De la lupa al bisturí

El enfoque sobre la cirugía de cataratas ha cambiado en los últimos años. Antes se esperaba a que la catarata "madurara" para realizar la operación, mientras que hoy se prefiere intervenir apenas comienza a afectar las actividades diarias. "Cuando extraemos el cristalino opaco, debemos reemplazarlo con una lente artificial", explicó el especialista. La técnica actual se lleva a cabo mediante una pequeña incisión de solo unos pocos milímetros y el procedimiento completo dura entre 15 y 20 minutos.

Es importante señalar que no todos los lentes intraoculares son iguales: monofocales, que son ideales para ver de lejos pero requieren anteojos para leer; multifocales, que permiten la independencia casi total de los anteojos; y tóricos, diseñados para quienes tienen astigmatismo. Sin embargo, los lentes multifocales suelen implicar un costo adicional, ya que muchas obras sociales no cubren esta diferencia.

"Generalmente, los pacientes pueden retomar sus actividades normales dentro de las 24 horas posteriores a la cirugía, y la visión suele ser clara uno o dos días después de la operación", concluyó Oteiza.

Un dato preocupante es que, según la OMS, solo una de cada dos personas que necesitan esta cirugía en el mundo puede acceder a ella, lo que subraya la importancia de la detección y el tratamiento oportuno.

Agencia NA