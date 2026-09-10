Owen Crippa, la leyenda de Malvinas: "No puede haber odio, los veteranos somos profesionales"

En el marco de las jornadas organizadas por el Colegio de Abogados de Córdoba a 60 años del inicio de las negociaciones en la ONU por Malvinas, el teniente de Navío (R) Owen Guillermo Crippa repasó los momentos más trascendentales de su participación en el conflicto armado.

El héroe de guerra, santafesino de nacimiento, recordó la histórica misión del 21 de mayo de 1982, cuando en un vuelo de reconocimiento sobre la bahía de San Carlos descubrió el desembarco británico y decidió atacar en soledad a bordo de un avión liviano de entrenamiento.

Durante el enfrentamiento, Crippa realizó maniobras extremas a baja altura para evitar la artillería enemiga. "Pensé 'vuelo a 10 metros entre medio de ellos mientras voy escapando', porque si estoy a esa altura y me tiran a mí, se pegan entre ellos", relató. En esa misma acción, tras cruzarse a escasos metros con un helicóptero inglés, logró arremeter contra el puente y las antenas de un destructor antes de replegarse al ras del mar.

A cuatro décadas de la gesta, el veterano reflexionó sobre el vínculo actual con quienes fueron sus adversarios en el campo de batalla y descartó cualquier tipo de rencor personal. "No hay odio. Somos profesionales y cada uno estaba defendiendo lo que le ordenaban. En el plano estrictamente humano no puede haber odio; el respeto que tienen los veteranos británicos por nosotros es increíble", afirmó.

Finalmente, Crippa se refirió a los proyectos geopolíticos actuales y respaldó la construcción de una base militar en Tierra del Fuego por considerarla "fundamental para la defensa de la Antártida".

Asimismo, pidió el apoyo de la sociedad para la iniciativa que lleva adelante con la Asociación Civil Misión Owen, con el objetivo de reunir fondos para la creación de un museo interactivo y educativo donde se exhibirá la histórica aeronave con la que operó en las islas.

Quienes deseen colaborar, lo pueden hacer al alias: museo.owen.

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