Consejos para elegir la aspiradora robot ideal: navegación versus potencia de succión

En el mercado de las aspiradoras robot, la mayoría de las marcas destacan cada vez más la potencia de succión de sus modelos. Sin embargo, tras realizar pruebas exhaustivas en el Laboratorio de Limpieza del Instituto de Buen Hogar, se concluyó que la navegación tiene un impacto mucho mayor en la efectividad de la limpieza de los pisos. Una potente succión no servirá de mucho si el robot no puede alcanzar la suciedad.

Por esta razón, las pruebas se enfocan más allá de la capacidad de recogida, evaluando cómo cada modelo se desplaza entre muebles, accede a espacios reducidos y completa la limpieza sin quedar atascado. La experiencia indica que la navegación merece más atención que la potencia de succión.

Una buena aspiradora robot no solo evita obstáculos, sino que también debe navegar alrededor de ellos mientras limpia la mayor cantidad de superficie posible. Esto se hace evidente al probar los robots alrededor de muebles. Aquellos con mejor navegación logran moverse entre las patas de las sillas y cerca de los obstáculos sin chocar o moverlos. En otras palabras, pueden acercarse lo suficiente para recoger los desechos alrededor de un obstáculo sin quedar atrapados.

Por el contrario, algunos robots dejan un amplio margen alrededor de los obstáculos, lo que resulta en áreas del piso que quedan sin limpiar. Los robots que no reconocen bien los obstáculos pueden mover objetos dispersos por la habitación o quedar atascados en ellos. Estas pequeñas omisiones pueden acumularse con el tiempo. Un robot que deja varios centímetros alrededor de cada pata de silla o mesa puede omitir más piso del que se podría imaginar, mientras que uno que se queda atascado en la esquina de una alfombra puede dejar toda una habitación sin limpiar.

La navegación también influye en la eficiencia de la limpieza. Un robot que navega con habilidad puede ajustar su trayectoria alrededor de los obstáculos y seguir moviéndose, mientras que uno menos capaz puede chocar repetidamente con el mismo objeto, perder demasiado tiempo intentando sortearlo o rendirse en un área por completo. Por eso, las pruebas en el Laboratorio de Limpieza van más allá de la recogida. Se mide cuánto desecho elimina cada robot de los pisos duros y alfombrados, pero también se observa qué tan rápido limpia, cómo se mueve alrededor de los muebles y si puede acceder a espacios reducidos sin chocar constantemente.

No existe un umbral específico de succión que garantice que un robot limpie bien. Las marcas suelen publicitar la potencia de succión en pascales (Pa), pero ese número mide la presión de succión, no necesariamente cuánto suciedad recoge un robot. Otros factores, como el flujo de aire bajo la unidad, el diseño del cepillo y cómo mantiene el cabezal de limpieza en contacto con el suelo, pueden influir en la recogida.

En las pruebas del laboratorio, se mide cuánto desecho retira realmente una aspiradora robot de los pisos duros y alfombrados, en lugar de confiar solo en su potencia de succión publicitada. Aunque las especificaciones de succión pueden ayudar a comparar las capacidades de una aspiradora robot, un mayor índice de Pa no garantiza una mejor recogida o pisos más limpios.

Las aspiradoras robot utilizan sensores para determinar dónde están y qué hay a su alrededor. Los modelos más antiguos y básicos pueden depender principalmente de sensores de choque y giroscopios, mientras que los más avanzados utilizan tecnologías como LiDAR y cámaras para crear mapas detallados de su entorno. Los modelos más sofisticados suelen combinar varias tecnologías. LiDAR y otros sensores de profundidad pueden ayudar a un robot a determinar su ubicación y medir distancias a los objetos circundantes, mientras que las cámaras y el reconocimiento de objetos impulsado por IA pueden ayudar a identificar obstáculos y decidir cómo navegar a su alrededor. Sin embargo, ninguna tecnología por sí sola garantiza una buena navegación. Lo que realmente importa es qué tan bien el robot utiliza la información del sensor para moverse por el hogar y limpiar alrededor de los obstáculos.

Al comprar una aspiradora robot, es importante considerar el diseño y las necesidades de su hogar. Un mapeo preciso es especialmente útil en casas grandes o espacios con múltiples habitaciones. El reconocimiento y la evitación de obstáculos son más útiles en hogares con niños o mascotas, donde juguetes, calcetines u otros objetos dispersos son comunes en el suelo.

A pesar de todo, la succión sigue siendo importante, especialmente en alfombras, donde la suciedad y el pelo de mascotas pueden quedar incrustados en las fibras. Aunque muchas aspiradoras robot eliminan pelos, migas y polvo de superficies duras y alfombradas, su tamaño más pequeño las hace menos efectivas para remover desechos más pesados y incrustados en comparación con las aspiradoras convencionales. Esa es una de las razones por las que se recomienda usar una aspiradora robot para la limpieza de mantenimiento en lugar de como reemplazo completo de una aspiradora tradicional.

En última instancia, tanto la succión como la navegación contribuyen a la efectividad de una aspiradora robot. Sin embargo, una mayor succión solo puede llevarte hasta cierto punto. Para la limpieza de mantenimiento cotidiana, las aspiradoras robot son más efectivas, y un robot que alcance de manera confiable más áreas de su piso puede dejarlo más limpio que un modelo más potente que no lo haga.

Noah Pinsonnault, analista de reseñas en el Instituto de Buen Hogar, es quien lleva a cabo estas pruebas y escribe sobre aspiradoras, electrodomésticos para limpieza de pisos y productos de limpieza. Ha evaluado docenas de aspiradoras robot, analizando desde la recogida de desechos en pisos duros y alfombrados hasta la navegación, la evitación de obstáculos y la maniobrabilidad.