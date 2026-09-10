El ejército de EE. UU. apuesta $11 millones en la alternativa GPS de Tern, una startup de Austin

Tern , una startup con sede en Austin, fue seleccionada por el ejército de Estados Unidos para implementar su tecnología de navegación alternativa al GPS, en un contrato que asciende a $11.26 millones. Esta inversión se enmarca en un contexto donde las interrupciones de GPS son cada vez más frecuentes, especialmente en regiones de conflicto como Ucrania y Medio Oriente.

La solución de Tern, que se describe como "Google Maps para el campo de batalla", tiene como objetivo proporcionar una navegación precisa en situaciones donde el GPS puede fallar. Aunque los detalles sobre la escala de implementación no fueron revelados, se espera que su tecnología sea utilizada en vehículos militares.

Según el cofundador y CEO de Tern, Shaun Moore, su sistema se basa en la recolección de datos generados por los vehículos en movimiento, lo que permite una navegación independiente del GPS. "Contamos con un dispositivo que se conecta al tablero de diagnóstico del vehículo, que se enlaza a una tablet que actúa como interfaz para el soldado, brindando tanto la posición como la navegación", explicó Moore.

La tecnología de Tern se destaca por su capacidad de procesar información en tiempo real sin interrumpir su flujo. Esto permite a los vehículos determinar su ubicación de manera autónoma, incluso en entornos desafiantes como túneles o desiertos. Moore mencionó que el sistema ha sido probado en viajes largos, demostrando su fiabilidad en comparación con los sistemas GPS tradicionales, que sufrieron múltiples desconexiones durante el trayecto.

Además, la naturaleza cerrada del sistema de Tern lo hace menos susceptible a interferencias externas, una característica crucial en contextos militares. Moore enfatizó la falta de conciencia general sobre la fragilidad del sistema GPS actual y la necesidad de alternativas robustas.

Con esta inversión, Tern busca no solo validar su tecnología, sino también expandir su alcance en el mercado militar, reflejando un esfuerzo continuo por parte del ejército de EE. UU. para desarrollar sistemas de navegación resilientes y confiables.